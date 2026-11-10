Il marchio automobilistico cinese Wuling debutta in Italia con due nuovi modelli ibridi

Wuling arriva in Italia con Kngloo: due modelli ibridi plug-in, Y3 Max SUV e Y8 Max monovolume, aprono la gamma. Focus su comfort, tecnologia e innovazione.

Wuling, uno dei grandi protagonisti dell'industria automobilistica cinese, arriva ufficialmente sul mercato italiano. L'ingresso del marchio è affidato a Kngloo, importatore e distributore ufficiale dei veicoli Wuling in Europa, che dà il via alle attività in Italia con l'apertura di due flagship store nelle città di Milano e Roma.

Il debutto italiano rappresenta il passo iniziale di un ambizioso percorso di espansione commerciale. Kngloo ha annunciato l'intenzione di ampliare gradualmente la presenza sul territorio nazionale attraverso una rete di partner commerciali e nuove collaborazioni con dealer locali, puntando a rafforzare la riconoscibilità del brand e ad avvicinare le auto Wuling ai clienti italiani.

Come afferma il CEO Long Yijun, L'arrivo di Kngloo in Italia rappresenta una tappa significativa nella nostra strategia di crescita europea. Siamo orgogliosi di avviare questo percorso in un mercato così importante. Crediamo che la mobilità debba evolversi mettendo le persone al centro, attraverso soluzioni pratiche, sicure e tecnologicamente avanzate. La nostra priorità in Italia è costruire una presenza solida, strutturata e riconoscibile, investendo nello sviluppo della rete di dealer partner e nella crescita del brand Kngloo. Vogliamo sviluppare partnership solide e creare valore nel lungo periodo, accompagnando un numero sempre maggiore di clienti verso una nuova visione della mobilità, in cui innovazione, qualità e accessibilità procedano di pari passo.

La gamma debutta con due modelli ibridi plug-in:

- Y3 Max è una proposta pensata per la mobilità urbana contemporanea, che unisce la versatilità di un SUV ai vantaggi della tecnologia plug-in hybrid. Il modello è pensato per giovani coppie e famiglie, offrendo comfort, funzionalità e innovazione. Spicca per la sua autonomia combinata fino a 1.100 km, pensata per viaggi lunghi e per azzerare la cosiddetta ansia da autonomia.

- Y8 Max è una monovolume ibrida a 7 posti che punta su spazio, flessibilità e adattabilità, ideale sia per famiglie numerose sia per professionisti del trasporto. Forte delle sue configurazioni interne e della modalità living, trasforma l'abitacolo in uno spazio multifunzionale, valorizzando l'esperienza per tutti i passeggeri, inclusi gli animali da compagnia.

Il lancio italiano si inserisce in un più ampio piano di sviluppo europeo di Kngloo, che prevede una rete di oltre 60 punti vendita tra Italia, Spagna, Francia e Portogallo con sedi strategiche a Shanghai e New York. La priorità: consolidare la posizione nel mercato europeo attraverso una crescita stabile e collaborazioni di lungo periodo.

Elena Liao, Country Manager di Kngloo Italia, precisa: Il nostro impegno è valorizzare l'identità del brand e sviluppare un'offerta capace di rispondere alle aspettative dei consumatori italiani, tenendo conto dell'evoluzione delle loro abitudini e delle nuove esigenze di mobilità. Lavoreremo per costruire una presenza coerente con il mercato locale, rafforzando la collaborazione con i dealer partner e sviluppando un'esperienza di marca riconoscibile e vicina al cliente. Vogliamo accompagnare la crescita di Kngloo in Italia attraverso un approccio concreto e di lungo periodo, creando le basi per consolidare la fiducia nel brand e costruire relazioni durature con clienti e partner commerciali.

Wuling fa parte della joint venture SAIC-GM-Wuling Automobile (SGMW), nata nel 2002 dall'accordo tra SAIC Motor, General Motors China e Guangxi Automobile Group. SGMW è oggi tra i leader del settore in Cina, superando i 32 milioni di veicoli prodotti e segnando un traguardo storico nel comparto automobilistico asiatico.