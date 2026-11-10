Samsung porta la tecnologia Galaxy al servizio dei giovani talenti del design

Samsung Electronics entra ufficialmente nel programma Creative Design Masters come Technology Partner, con l'obiettivo di sostenere i giovani talenti del design nell'affrontare le sfide creative del talent. Grazie a questa collaborazione, i partecipanti avranno accesso a tutta la potenza dell'ecosistema Galaxy e alle nuove potenzialità offerte dall'intelligenza artificiale durante le diverse fasi del percorso.

I designer in gara potranno utilizzare dispositivi all'avanguardia come Galaxy Tab S12, Galaxy Book6 e gli ultimi pieghevoli Galaxy per seguire ogni tappa del processo creativo: dall'ideazione allo sviluppo dei concept, fino alla progettazione finale. Questa sinergia tra tecnologia e talento mira a favorire un approccio sempre più innovativo e sperimentale nella progettazione.

La collaborazione si concretizza anche attraverso due sfide dedicate a Samsung, ideate per mettere alla prova la capacità dei concorrenti nel combinare creatività, sperimentazione e strumenti di AI emergenti. Tali prove rappresentano un'occasione unica per confrontarsi con soluzioni tecnologiche avanzate e ridefinire i confini del design contemporaneo.

Inoltre, nella puntata dell'11 novembre, Mauro Porcini, President e Chief Design Officer di Samsung Electronics, sarà special guest e giudice ospite, condividendo con i designer la visione Samsung sul futuro del design e dell'innovazione e dialogando con loro sui progetti sviluppati. La sua presenza sottolinea l'importanza attribuita da Samsung all'innovazione e al supporto delle nuove generazioni di creativi.

L'ingresso di Samsung in Creative Design Masters segna un passo importante per la valorizzazione della tecnologia come alleata della creatività, rafforzando il legame tra sperimentazione digitale e nuovi linguaggi del design.