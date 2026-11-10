MONKSTA Records debutta alla Milano Music Week con quattro eventi diffusi in città

La scena musicale indipendente si arricchisce di una nuova realtà: MONKSTA Records debutta ufficialmente dal 18 al 22 novembre, in occasione della Milano Music Week, con "A Diffused Experience". Il progetto propone quattro appuntamenti attraverso la città e invita pubblico e artisti a scoprire le diverse anime del label, oltrepassando i canoni dello showcase tradizionale per abbracciare clubbing, booking e produzione musicale. L'offerta di MONKSTA Records si apre mercoledì 18 novembre al Detune, con la serata di lancio che vede alternarsi sul palco Santissima Benedetta, Ex Rave, Karakaz e Rot Mans, supportati dalla selezione musicale dei Milanosport. Questo primo appuntamento introduce al percorso artistico che accompagnerà la label nel 2027, mostrando la sua visione aperta e multidisciplinare.



Il secondo evento, previsto per giovedì 19 novembre presso Homis, vede protagonista MONKSTA BOOKING con un takeover elettronico affidato ai DJ set di Plastica e Camilla PNK, espressione della ricca varietà musicale che caratterizza il progetto. Venerdì 20, a La Capsula nell'ambito di Linecheck, spazio alle performance live di Sara Baroni, Santissima Benedetta, Ex Rave e Verosimile, per un'esplorazione delle molteplici identità della scena indipendente.



"A Diffused Experience" si conclude domenica 22 novembre a Nodo con MONKSTA BRUNCH, un format che porta la club culture fuori dagli orari convenzionali con i live di Vinnie Marakas e Paolo.al.neon e il DJ set di Plastica. Un momento di condivisione che amplia ulteriormente il perimetro dell'esperienza MONKSTA.



Quattro appuntamenti, quattro contesti e un'unica direzione: costruire nuove possibilità di incontro tra artisti, pubblico e comunità attraverso la musica. MONKSTA Records, nata in collaborazione con House of Music, si propone come uno spazio libero per la ricerca e la condivisione, rilanciando il percorso avviato nel 2022 e proiettandolo verso il futuro della musica indipendente.