MONKSTA Records debutta alla Milano Music Week con quattro eventi diffusi in città

La scena musicale indipendente si arricchisce di una nuova realtà: MONKSTA Records debutta ufficialmente dal 18 al 22 novembre, in occasione della Milano Music Week, con "A Diffused Experience". Il progetto propone quattro appuntamenti attraverso la città e invita pubblico e artisti a scoprire le diverse anime del label, oltrepassando i canoni dello showcase tradizionale per abbracciare clubbing, booking e produzione musicale. L'offerta di MONKSTA Records si apre mercoledì 18 novembre al Detune, con la serata di lancio che vede alternarsi sul palco Santissima Benedetta, Ex Rave, Karakaz e Rot Mans, supportati dalla selezione musicale dei Milanosport. Questo primo appuntamento introduce al percorso artistico che accompagnerà la label nel 2027, mostrando la sua visione aperta e multidisciplinare.
Il secondo evento, previsto per giovedì 19 novembre presso Homis, vede protagonista MONKSTA BOOKING con un takeover elettronico affidato ai DJ set di Plastica e Camilla PNK, espressione della ricca varietà musicale che caratterizza il progetto. Venerdì 20, a La Capsula nell'ambito di Linecheck, spazio alle performance live di Sara Baroni, Santissima Benedetta, Ex Rave e Verosimile, per un'esplorazione delle molteplici identità della scena indipendente.
"A Diffused Experience" si conclude domenica 22 novembre a Nodo con MONKSTA BRUNCH, un format che porta la club culture fuori dagli orari convenzionali con i live di Vinnie Marakas e Paolo.al.neon e il DJ set di Plastica. Un momento di condivisione che amplia ulteriormente il perimetro dell'esperienza MONKSTA.
Quattro appuntamenti, quattro contesti e un'unica direzione: costruire nuove possibilità di incontro tra artisti, pubblico e comunità attraverso la musica. MONKSTA Records, nata in collaborazione con House of Music, si propone come uno spazio libero per la ricerca e la condivisione, rilanciando il percorso avviato nel 2022 e proiettandolo verso il futuro della musica indipendente.
MONKSTA Records debutta alla Milano Music Week con quattro eventi diffusi in città
MONKSTA Records si presenta ufficialmente durante la Milano Music Week con una serie di quattro eventi e live che raccontano il nuovo panorama indipendente.
La scena musicale indipendente si arricchisce di una nuova realtà: MONKSTA Records debutta ufficialmente dal 18 al 22 novembre, in occasione della Milano Music Week, con "A Diffused Experience". Il progetto propone quattro appuntamenti attraverso la città e invita pubblico e artisti a scoprire le diverse anime del label, oltrepassando i canoni dello showcase tradizionale per abbracciare clubbing, booking e produzione musicale. L'offerta di MONKSTA Records si apre mercoledì 18 novembre al Detune, con la serata di lancio che vede alternarsi sul palco Santissima Benedetta, Ex Rave, Karakaz e Rot Mans, supportati dalla selezione musicale dei Milanosport. Questo primo appuntamento introduce al percorso artistico che accompagnerà la label nel 2027, mostrando la sua visione aperta e multidisciplinare.
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