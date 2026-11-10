ASUS ROG NUC 16: il PC gaming compatto con potenza IA e doppio orientamento

ASUS Republic of Gamers lancia il nuovo ROG NUC 16, un PC gaming compatto che racchiude alte prestazioni e versatilità di posizionamento, pensato sia per gamer esigenti sia per creator. Alla base dell'esperienza troviamo il processore Intel Core Ultra 9 290HX Plus affiancato da una GPU per laptop NVIDIA GeForce RTX 5080, il tutto in uno chassis di soli 3 litri.



Il nuovo sistema consente fino a 128 GB di memoria DDR5-6400, offrendo così una potenza notevole per gameplay fluidi ai massimi frame rate e reattività superiore nelle attività creative. Grazie al supporto per la tecnologia NVIDIA DLSS 4.5 e al nuovo modello Super Resolution, ROG NUC 16 sfrutta il machine learning per ottimizzare la qualità delle immagini, conferendo maggiore dettaglio e illuminazione in gaming e rendering multimediale. Il supporto a risoluzione fino a 8K, le funzioni NVIDIA Studio e la generazione multi-frame garantiscono un'esperienza di gioco ai vertici della categoria.



Il sistema di raffreddamento QuietFlow integra tre ventole da 102 millimetri e doppia camera di vapore, aumentando la copertura termica della CPU del 12% rispetto alla generazione passata. Un dissipatore dedicato per l'unità SSD permette di ridurre le temperature operative fino a 59°C, limitando il thermal throttling anche durante sessioni di gioco prolungate o video editing intensivo. Il tutto mantenendo la rumorosità inferiore a 38 dBA, un valore paragonabile a quello di una biblioteca.



Il supporto removibile brevettato dà risalto alla flessibilità, consentendo al dispositivo di operare sia in verticale che in orizzontale. Questo rende ROG NUC 16 ideale per ambienti diversi, dal salotto alla scrivania, con la possibilità di collegare fino a cinque display 4K simultaneamente grazie alla connettività Thunderbolt 4. ROG NUC 16 è stato progettato anche per le nuove esigenze legate all'intelligenza artificiale: supporta elaborazione locale di agenti AI, modelli linguistici di grandi dimensioni e vanta una potenza di calcolo fino a 1.334 AI TOPS con 16 GB di memoria video GDDR7 dedicata.



Tra le dotazioni pensate per la produttività, si distingue anche ASUS GlideX, una piattaforma software che permette di collegare, condividere e utilizzare in modo integrato PC, smartphone e tablet, indipendentemente dal sistema operativo. In questo modo si può ampliare l'area di lavoro o estendere la propria postazione per attività creative e intrattenimento.



Con la versione Black Edition, ROG NUC 16 di ASUS Republic of Gamers si pone come soluzione ideale per chi cerca prestazioni estreme senza rinunciare alla compattezza e alla silenziosità. Tecnologia all'avanguardia, flessibilità di utilizzo e un design studiato non solo per il gaming, ma per tutte le esigenze creative e professionali.