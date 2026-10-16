Resident Evil: tre iconici remake arrivano su Nintendo Switch 2

I remake di Resident Evil 2, 3 e 4 sono ora disponibili su Nintendo Switch 2, offrendo ai fan un'esperienza modernizzata con contenuti aggiuntivi esclusivi.

La stagione delle streghe si apre con il debutto di tre dei più celebri remake della saga Resident Evil su Nintendo Switch 2. Da oggi, Resident Evil 2 Deluxe Edition, Resident Evil 3 e Resident Evil 4 Gold Edition sono disponibili per la nuova console di casa Nintendo, portando i fan a rivivere gli incubi di Raccoon City e le missioni adrenaliniche di Leon S. Kennedy, Claire Redfield, Jill Valentine e molti altri protagonisti iconici.

L'arrivo di questi tre titoli storici celebra un vero e proprio evento per i gamer: tutti i principali capitoli della serie Resident Evil, compresi il recente Resident Evil Requiem e l'attesissimo Resident Evil Veronica, sono ora accessibili su Nintendo Switch 2. I remake, pur rispettando l'essenza e l'atmosfera che hanno reso indimenticabili gli originali, offrono un gameplay modernizzato grazie al potente RE ENGINE di Capcom, insieme a contenuti extra pensati per i nuovi fan e gli appassionati di lunga data.

Resident Evil 2 Deluxe Edition riporta i giocatori a vivere una catastrofe biologica senza precedenti che travolge Raccoon City, trascinando Leon S. Kennedy, giovane agente di polizia, e Claire Redfield, studentessa universitaria, in una corsa disperata per la salvezza. In questa situazione estrema, in cui i morti viventi divorano gli esseri umani, riusciranno i due a sopravvivere?

Resident Evil 3 racconta, dal punto di vista di Jill Valentine, membro delle forze speciali S.T.A.R.S., la fine dell'incidente di Raccoon City. L'infezione virale si diffonde di minuto in minuto e Jill dovrà affrontare il temibile Nemesis mentre svela gli oscuri segreti dell'Umbrella Corporation. Riuscirà a sfuggire a questa minaccia disperata?

Resident Evil 4 Gold Edition sposta l'azione sei anni dopo i tragici eventi di Raccoon City, con Leon S. Kennedy impegnato in una missione per salvare la figlia del presidente, ostacolato dalla follia di un intero villaggio dominato da una setta misteriosa. Oltre al celebre DLC Separate Ways e a numerosi contenuti aggiuntivi scaricabili, questa edizione garantisce un'esperienza completa e avvincente.

Gli appassionati della saga potranno così riscoprire o vivere per la prima volta tre titoli fondamentali della storia di Resident Evil, completamente reimmaginati ma fedeli allo spirito originario. La disponibilità dei remake su Nintendo Switch 2 conferma la piattaforma come destinazione ideale per i grandi classici del survival horror, mentre la serie si avvicina al traguardo del suo trentesimo anniversario.