VOLPI lancia il nuovo singolo SEDIA ARMADIO: l'alt-pop che dà voce alla fragilità

VOLPI, una delle voci emergenti più interessanti dell'alt-pop italiano, presenta il nuovo singolo SEDIA ARMADIO, ora disponibile su tutte le piattaforme digitali. Il progetto solista di Emanuele Volpi nasce dalla volontà di rompere con la tecnica accademica, costruendo un linguaggio personale, istintivo e diretto, dove l'imperfezione si fa racconto emotivo.

Originario di Quiesa, classe 1998, Volpi trasforma un'immagine domestica - la sedia colma di vestiti - in potente metafora della confusione emotiva e della fragilità interiore. In SEDIA ARMADIO, il quotidiano diventa presenza viva e simbolo di disordine mentale, alienazione e perdita di controllo, raccontando una vulnerabilità diffusa tra le nuove generazioni.

La scrittura di Volpi è diretta, visiva e profondamente narrativa. Ogni dettaglio concreto si trasforma in immagine psicologica, sospesa tra tensione e intimità.

Anche l'artwork riflette questo spirito: la cover è composta dalle foto delle "sedie armadio" inviate dai fan. Un collage spontaneo che crea un racconto visivo corale, rafforzando il legame tra generazioni accomunate dalla stessa fragilità emotiva. Il coinvolgimento diretto del pubblico rende l'esperienza ancora più universale e condivisa.

Musicalmente, SEDIA ARMADIO si muove tra alt-pop, songwriting contemporaneo ed elettronica emotiva, mantenendo una forte identità narrativa e una produzione totalmente autonoma. Pur avendo una base solida al Conservatorio, Volpi sceglie consapevolmente la spontaneità, puntando su istinto e imperfezione piuttosto che sulla perfezione tecnica.

Questa doppia anima tra tecnica e intuizione si ritrova anche nelle sue esperienze: oltre al percorso solista, Emanuele Volpi è fondatore della AfroQuiesa Orchestra, formazione afrobeat fusion attiva nella scena live italiana, ha suonato a festival jazz e collabora in studio con Luca Chiaravalli per produzioni con Loredana Bertè, Raf, Nek, Renga e Fausto Leali.

Negli ultimi mesi, la crescita organica e l'autenticità di Volpi stanno attirando l'attenzione della scena indipendente e di una fanbase giovane e coinvolta, sempre più protagonista del progetto.

Il nuovo brano segna anche l'inizio di un'estate di live, con Volpi protagonista di un primo tour che toccherà eventi come MI AMI FEST Milano (22 maggio), No Sound Fest Servigliano (28 giugno), Mengo Music Fest Arezzo (17 luglio), Rimini in Musica (31 luglio), Beat Festival Empoli (28 agosto) e Laveno (End Of) Summer Festival (30 agosto).

Dal debutto nella musica all'autoproduzione: Emanuele Volpi ha iniziato la sua carriera a 8 anni con la chitarra, ampliando i suoi orizzonti fino a batteria, basso e clarinetto, laureandosi in chitarra classica a Lucca. Dopo essersi trasferito a Milano e aver collaborato con artisti come Mew, Selmi e Plant, ha pubblicato l'EP autoprodotto '6 canzoni fatte a mano' nel 2026. Ora, con SEDIA ARMADIO, apre un nuovo capitolo della sua evoluzione artistica.