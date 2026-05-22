I Pooh celebrano 60 anni di carriera: evento speciale su Canale 5 dall'Arena di Verona

Canale 5 omaggia i 60 anni di carriera dei Pooh con un grande evento musicale dall'Arena di Verona, in onda in prima serata sabato 23 maggio. A condurre la serata sarà Michelle Hunziker, un volto amato dal pubblico televisivo.

Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli saliranno sul palco per ripercorrere sei decenni di successi, amicizia e storie che hanno accompagnato e segnato le vite di generazioni di italiani. Durante lo show, la band proporrà dal vivo i brani più celebri del proprio repertorio, accompagnata dall'Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana diretta dal Maestro Diego Basso per regalare una nuova e suggestiva veste musicale alle canzoni senza tempo dei Pooh.

Nel corso della serata saranno ospiti Giuliano Sangiorgi, Noemi, Ermal Meta e Marco Masini, che porteranno la loro voce e la loro esperienza condividendo il palco con uno dei gruppi più longevi della storia musicale italiana. Il racconto verrà arricchito da aneddoti, ricordi, immagini e contenuti visivi appositamente studiati per riportare il pubblico indietro nel tempo, attraversando l'intera carriera della band.

I Pooh, nati nel 1966 da un'idea di Valerio Negrini, hanno venduto oltre 100 milioni di dischi in tutto il mondo, ottenendo riconoscimenti prestigiosi e distinguendosi per l'innovazione tecnica e multimediale nei concerti live.

L'appuntamento su Canale 5 si preannuncia come uno dei momenti più emozionanti della stagione televisiva, capace di unire tutte le generazioni grazie al fascino senza tempo della musica dei Pooh.