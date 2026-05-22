nubia Air Pro arriva in Italia: design ultrasottile e resistenza senza compromessi

nubia ha annunciato l'arrivo sul mercato italiano di nubia Air Pro, il nuovo smartphone che punta a unire design ultrasottile e massima resistenza, senza rinunciare a prestazioni elevate e funzionalità smart.



Progettato per chi cerca stile, praticità e affidabilità in ogni situazione, nubia Air Pro si distingue per il profilo di appena 5,99 mm e per le certificazioni IP69K, IP69 e IP68 che garantiscono protezione avanzata contro acqua, polvere e condizioni estreme.



Un elemento chiave del nuovo smartphone è il Motion Key, il pulsante dedicato che consente di attivare istantaneamente la One-Tap Sports Mode, offrendo accesso rapido a tutte le principali funzionalità dedicate all'allenamento e alle attività outdoor più dinamiche. All'interno è integrata anche una suite di strumenti outdoor, pensati per supportare l'utente in ogni scenario, dall'attività giornaliera alle escursioni più estreme.



Sul piano tecnico, nubia Air Pro dispone di una fotocamera principale da 108 MP, un display AMOLED da 6,77 pollici con refresh rate a 120 Hz e una batteria al silicio-carbonio da 5.000 mAh che supporta la ricarica rapida fino a 45W. Queste caratteristiche permettono una esperienza d'uso fluida, affidabile e di lunga durata.



Non manca l'attenzione alle nuove tecnologie: il dispositivo integra funzionalità AI avanzate per potenziare produttività e creatività, tra cui AI Assistant, AI Pet, AI Photo Editor e AI Text Assistant, pensate per semplificare le attività quotidiane e arricchire le possibilità d'uso.



Leggerezza, eleganza e resistenza si fondono così in uno smartphone che si pone come riferimento per chi vuole un dispositivo sempre all'altezza di ogni sfida e situazione.