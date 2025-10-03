RICKY MARTIN: è uscito oggi l’attesissimo singolo “A MEDIO VIVIR” in collaborazione con Carìn Leòn

Il celebre artista portoricano Ricky Martin, riconosciuto come icona globale della musica latin, ha pubblicato oggi, 3 ottobre 2025, una nuova e attesissima versione del suo brano iconico “A Medio Vivir“, in collaborazione con Carín León, una delle voci più importanti della scena musicale messicana. Questa reinterpretazione inedita e potente del classico del 1995 offre una veste attuale e moderna, arricchita dalla raffinata produzione di Casta e Andrés Saavedra.

Con oltre 70 milioni di album venduti e 180 premi, tra cui numerosi GRAMMY e Latin GRAMMY, Ricky Martin continua a stupire il pubblico, confermandosi una leggenda vivente della musica. Secondo quanto dichiarato: “Senza tradire l’essenza che ha reso il brano originale un classico intramontabile della musica latin, questa nuova versione di ‘A Medio Vivir’ acquista una veste attuale e moderna, impreziosita da una produzione raffinata”.

L’uscita del singolo è accompagnata da un video musicale ufficiale diretto da Carlos Pérez, noto direttore creativo di Elastic People, che offre un’opera visivamente potente e cinematografica. Il video è ricco di simbolismi e metafore visive che esaltano le intense interpretazioni dei due artisti, raccontando una storia poetica e suggestiva sui temi della separazione e della speranza.

Ricky Martin non solo celebra un nuovo capitolo musicale con il rilascio di questo singolo, ma si appresta anche a riprendere il suo tour mondiale “Ricky Martin Live”, iniziando con due concerti sold-out alla Claro Arena in Cile, il 4 e 5 ottobre, per poi proseguire in diverse location internazionali. Di recente, l’artista è stato premiato con il primo storico “Latin Icon Award” durante gli MTV Video Music Awards 2025, consolidando il suo impatto intergenerazionale nella musica e nell’intrattenimento.

Carín León, la nuova stella della musica regionale messicana, si affianca a Martin in questa avventura musicale. Con uno stile innovativo che ha rivoluzionato il panorama della musica messicana, León ha ricevuto importanti riconoscimenti, compresi due Latin GRAMMY per le sue opere, dimostrando il suo crescente successo e popolarità a livello internazionale.