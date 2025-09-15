Connect with us

Riflettori puntati su “Quarta Repubblica”: politica, economia e sicurezza

Questa sera gli appassionati di attualità politica ed economica troveranno un appuntamento imperdibile in prima serata su Retequattro: “Quarta Repubblica”. Condotto da Nicola Porro, il talk show proporrà un’ampia panoramica sugli eventi più rilevanti del momento.

In apertura, l’episodio si concentrerà su un tema scottante: l’odio politico in Italia, esploso nei giorni successivi all’assassinio negli Stati Uniti di Charlie Kirk. In un clima di tensione crescente, il programma analizzerà lo scontro tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein e i timori che gli eventi oltre oceano possano trovare emuli nel nostro Paese.

Successivamente, un’intervista esclusiva verrà dedicata a Marco Tronchetti Provera per esaminare i principali temi legati all’economia e alla geopolitica. “Un approfondimento necessario,” promette Porro, in un momento storico di incertezze e cambiamenti globali.

Ma le inchieste non finiscono qui. “Quarta Repubblica” proseguirà con un capitolo inedito sulla vulnerabilità dei dati personali, focalizzandosi sul mercato subdolo dei filmati privati trafugati dagli hotel. Un problema sempre più presente che richiede attenzione e interventi concreti.

Il viaggio all’interno della sicurezza proseguirà dalle strade di Roma fino a Viareggio, mostrando situazioni in cui polizia e cittadini collaborano nella lotta alla criminalità, un tema che non smette mai di essere attuale.

La serata terminerà con gli ultimi sviluppi sul caso Garlasco, un argomento sempre al centro del dibattito pubblico.

Numerosi ospiti arricchiranno il dibattito: Roberto Vannacci, Alessandro Sallusti, Pigi Battista, Stefano Cappellini, Tommaso Cerno, Simonetta Matone, Matteo Flora, Andrea Ruggieri, Matteo Fabbri, Manuel Spadaccini, Antonio De Rensis, Stefano Zurlo, Hoara Borselli e Giuseppe Cruciani.

 

