Ritorna “Quarto Grado”: nuova stagione con focus su casi misteriosi

Il celebre programma televisivo “Quarto Grado” si prepara al suo grande ritorno su Retequattro, a partire da venerdì 12 settembre alle 21.25. Giunto ormai alla sua 17esima edizione, il programma di approfondimento condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero promette di tenere il pubblico incollato allo schermo affrontando alcuni dei casi di cronaca più intriganti e complessi.

Nella puntata inaugurale, il focus sarà sull’omicidio di Chiara Poggi, un caso che ha suscitato grande attenzione a livello nazionale. Nuove tracce rilevate dalla residenza di Garlasco accendono i riflettori su possibili complici, come ipotizzato dalla Procura. “Le indagini non scartano nessun dettaglio”, assicurano gli investigatori coinvolti.

Non meno affascinante è il mistero di Liliana Resinovich, il cui corpo è stato ritrovato in un bosco vicino alla sua casa a Trieste il 5 gennaio 2022. A tre anni e mezzo dai tragici eventi, rimangono interrogativi irrisolti, tra cui una scheda di memoria cancellata dalla GoPro del marito, Sebastiano Visintin.

A rendere il programma ancora più coinvolgente sarà un tavolo di esperti e ospiti, tra cui Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate e molti altri, pronti a fornire analisi dettagliate e nuovi spunti su questi casi controversi.

I quartograders, la community fedele del programma, sarà ancora una volta protagonista, partecipando attivamente alle discussioni attraverso i social media. Con il loro contributo, “Quarto Grado” diventa un appuntamento irrinunciabile del venerdì sera, combinando giornalismo investigativo a una forte interazione digitale.