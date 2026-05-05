Rolling Stones: nuovo album "Foreign Tongues" in arrivo il 10 luglio 2026

I Rolling Stones sorprendono ancora una volta i fan con l'annuncio del loro attesissimo nuovo album in studio, "Foreign Tongues", che sarà disponibile in tutto il mondo a partire dal 10 luglio 2026. Il progetto comprende 14 tracce inedite e segue il successo di "Hackney Diamonds", lavoro che ha conquistato pubblico e critica ricevendo anche un Grammy Award.

Il primo singolo estratto, "In the Stars", è già disponibile sulle principali piattaforme digitali, accompagnato dalla traccia di apertura dell'album "Rough and Twisted". La versione fisica dei due brani sarà disponibile dal 15 maggio, mentre i preordini per tutte le versioni dell'album sono già attivi.

Mick Jagger, Keith Richards e Ronnie Wood presentano oggi il nuovo progetto alla stampa internazionale in occasione di un evento speciale a Brooklyn, New York. L'attesa per "Foreign Tongues" è stata alimentata anche grazie a una pubblicazione esclusiva: pochi fortunati fan e collezionisti hanno avuto modo di ascoltare "Rough and Twisted" in una rara edizione in vinile bianco sotto lo pseudonimo The Cockroaches, generando speculazioni sull'orientamento sonoro dell'album già prima dell'annuncio ufficiale.

L'opera è stata scritta e registrata in meno di un mese ai Metropolis Studios di West London, durante un raro periodo di straordinaria creatività che ha visto Jagger, Richards e Wood riunirsi con il produttore Andrew Watt, premiato ai Grammy per la sua collaborazione con la band su "Hackney Diamonds". Il risultato è, secondo le anticipazioni, un disco dinamico, visionario, ricco del classico sound Rolling Stones ma anche esplorativo nei testi e nelle sonorità, confermando la capacità della band di rinnovarsi pur restando fedele al proprio stile.

Il nuovo album si avvale della collaborazione dei membri storici Darryl Jones, Matt Clifford e Steve Jordan, oltre alla presenza speciale di Charlie Watts, protagonista in una delle ultime sessioni in studio prima della sua scomparsa nel 2021. Non mancano ospiti d'eccezione: Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith dei The Cure e Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers arricchiscono ulteriormente la proposta.

Durante la registrazione, Mick Jagger ha dichiarato: Adoro fare queste sessioni di registrazione a Londra, al Metropolis. Sono state settimane molto intense quelle dedicate alla registrazione di Foreign Tongues. Avevamo 14 brani fantastici e abbiamo lavorato il più velocemente possibile. Mi piace quella sala perché non è troppo grande, così si percepisce la passione di tutti i presenti.

Keith Richards ha aggiunto: L'album Foreign Tongues è in continuità con Hackney Diamonds ed è stato fantastico lavorare di nuovo a Londra e avere quell'atmosfera londinese intorno a noi. È stato un mese di grande intensità. Per me, ciò che conta è il divertimento. Sono fortunato a poter fare questo e spero che duri a lungo.

Ronnie Wood ha commentato: L'atmosfera in studio era davvero creativa e tutta la band ha dato il meglio di sé durante l'intero processo. Molto spesso abbiamo centrato l'obiettivo già alla prima ripresa. Spero che piaccia a tutti.

La copertina di "Foreign Tongues" è un dipinto originale dell'artista americano Nathaniel Mary Quinn, lieto di celebrare l'opportunità di collaborare con una delle forze più durature della storia della musica.

Con questo nuovo lavoro, i Rolling Stones si confermano ancora una volta protagonisti indiscussi della scena musicale mondiale, pronti a conquistare una nuova generazione di ascoltatori.