Ylenia Lucisano torna con Terra Rossa: un viaggio tra radici e identità

Ylenia Lucisano pubblica Terra Rossa, nuovo singolo che segna il suo ritorno tra sonorità electro folk e tradizione, esplorando radici e appartenenza.

Da venerdì 8 maggio è disponibile in digitale e in radio Terra Rossa, il nuovo singolo della cantautrice calabrese Ylenia Lucisano. Il brano rappresenta un importante ritorno discografico e segna l'inizio di un percorso sonoro rinnovato, dove la tradizione si fonde con la modernità grazie a sfumature electro folk. Terra Rossa è prodotto da Gerolamo Sacco e pubblicato per Miraloop Hearts, distribuito da Pirames International.

Il singolo è descritto come un viaggio coinvolgente tra sentimenti contrastanti: rabbia e amore, distanza e appartenenza, perdita e riscoperta delle proprie radici. Le atmosfere tipiche della musica popolare del Sud Italia si amalgamano con influenze africane e caraibiche, creando un ritmo magnetico che accompagna l'ascoltatore in una dimensione sospesa tra memoria e presente.

Il titolo richiama Rossano, città natale dell'autrice, riconoscibile per il suo caratteristico suolo rosso. Il luogo diventa simbolo non solo geografico ma anche culturale ed emotivo, legato alla storia e all'identità. La canzone supera una visione nostalgica della Calabria, raccontandola come una radice viva, segno di un legame indissolubile che, anche nella distanza, si rinnova e si rafforza. Nel finale spicca la frase in dialetto rossanese: o sang è terra russ, ca a o sud vo tornar.

Ho scritto Terra Rossa per cantare le cose scomode del sud, non la nostalgia, ma la rabbia che ti fa perdere identità. Ma solo chi conosce le proprie radici sa sempre in quale direzione tornare - dichiara Ylenia Lucisano - Terra Rossa nasce da un amore viscerale per la mia terra, quella terra che ho lasciato, ma che non ha mai lasciato me. Perché il sangue sa sempre dove tornare.

Terra Rossa rappresenta idealmente la prosecuzione di Movt Movt, il singolo che dodici anni fa raccontava l'entusiasmo della partenza. Oggi la cantautrice affronta il tema del ritorno interiore, della consapevolezza e della verità, delineando una maturità artistica e personale. Il brano nasce dalla penna di Ylenia Lucisano, con le musiche firmate insieme a Gerolamo Sacco, che ne cura anche produzione e arrangiamento.

Ylenia Lucisano ha saputo distinguersi nel panorama musicale italiano con un percorso ricco di riconoscimenti e collaborazioni di prestigio. Dal debutto nel 2013 con Quando non c'eri, fino all'esordio al Concerto di Natale in TV, ha calcato importanti palchi come quello del Concerto del Primo Maggio in Piazza San Giovanni a Roma. Il suo primo album Piccolo Universo le ha permesso di ottenere il Premio Lunezia nella categoria Nuove Stelle per il valore letterario e musicale. Negli anni ha collaborato con autori come Pacifico, Zibba e Giuseppe Anastasi e ha aperto i concerti di artisti come Francesco De Gregori e Roby Facchinetti.

Alla produzione di Terra Rossa troviamo Gerolamo Sacco, produttore e compositore eclettico, fondatore del progetto discografico indipendente Miraloop. Sacco vanta molteplici pubblicazioni e una carriera che spazia dall'elettronica sperimentale al pop cantautorale, consolidando la collaborazione artistica con Ylenia Lucisano.

Terra Rossa è già disponibile per il pre-save digitale e promette di coinvolgere un pubblico sempre più ampio in un viaggio profondo tra appartenenza, memoria e suoni contemporanei.