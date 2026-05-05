Faccia a faccia in prima serata tra Calenda e Vannacci su Retequattro

Domani sera su Retequattro si accende il dibattito politico con un atteso confronto televisivo tra Carlo Calenda e Roberto Vannacci nel programma Realpolitik, condotto da Tommaso Labate in prima serata.



I due protagonisti si confronteranno sul futuro della politica italiana, in un faccia a faccia che promette di essere acceso e ricco di spunti per il pubblico.



Durante la serata, ci sarà ampio spazio agli ultimi sviluppi del caso Garlasco, che negli ultimi giorni ha visto la convocazione in Procura di Andrea Sempio, Marco Poggi, Paola e Stefania Cappa, aggiungendo nuovi elementi a una vicenda che continua a far discutere.



Non mancherà il tradizionale commento sull'attualità politica e culturale affidato a Giampiero Mughini, così come l'analisi dei sondaggi curata da Alessandra Ghisleri, che offrirà al pubblico una panoramica aggiornata sulle tendenze e i sentiment attuali.



Tra gli ospiti della puntata figurano anche Angelo Bonelli (AVS), Galeazzo Bignami (FdI), Carlo Bonini e Nathalie Tocci, pronti ad arricchire il dibattito con differenti punti di vista.



La serata si preannuncia quindi densa di temi d'attualità e confronto diretto, per un appuntamento da non perdere.