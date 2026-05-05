Clementino lancia il nuovo singolo Children feat. Laye Ba: afrobeat e speranza

Clementino torna alla ribalta con un nuovo singolo destinato a lasciare il segno. Dopo il successo del Live Tour 2025, culminato con due sold-out al Fabrique di Milano e al Palapartenope di Napoli, il rapper partenopeo annuncia l'uscita di "Children" feat. Laye Ba, disponibile in radio e in digitale da venerdì 8 maggio.

Il brano segna una nuova tappa nell'evoluzione musicale di Clementino, che abbraccia le sonorità ritmate e luminose dell'afrobeat. La collaborazione con il senegalese Laye Ba dà vita a una traccia dal respiro internazionale, tra rap italiano e world music, caratterizzata da un groove trascinante e percussivo che punta ad abbattere i confini geografici e culturali attraverso la musica.

"Children" è molto di più di un semplice esercizio di stile. Oltre al ritmo, offre un messaggio intriso di amore universale e speranza, filtrato attraverso la purezza dello sguardo dei bambini. In un periodo storico segnato da incertezze e tensioni, Clementino sceglie di veicolare un invito all'unione e alla consapevolezza collettiva. Il risultato è un crossover fresco e uplifting, dove l'attitudine urban si fonde a una melodia solare, rendendo il brano accessibile a un pubblico internazionale.

Clementino conferma la propria capacità di connettere mondi diversi, offrendo una visione positiva e attuale, capace di parlare direttamente al cuore delle persone. Il rapper si prepara ora a un'intensa stagione estiva, con oltre 40 date in programma, che verranno presto svelate sui suoi canali social.

Conosciuto come la "Iena White", Clemente Maccaro si distingue per la capacità di unire un'attitudine underground con l'intrattenimento più puro. La sua cifra stilistica, fatta di punch line, comicità e coinvolgimento, lo rende una figura unica nel panorama musicale italiano, apprezzata da pubblico, critica e colleghi.