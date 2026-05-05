Giordana Angi annuncia il nuovo singolo Quando poi ci lasceremo e tour nei teatri

Giordana Angi torna sulla scena musicale con il suo nuovo singolo Quando poi ci lasceremo, disponibile su tutte le piattaforme dall'8 maggio. Il brano, pubblicato da Warner Records Italy, gioca con l'idea della fine per evidenziare la forza di ciò che resiste. L'artista italo-francese propone una canzone che, pur avendo un titolo che richiama gli addii, parla in realtà di legami che sanno sopravvivere alle difficoltà, rafforzandosi di fronte alle sfide della vita.



La nuova uscita segue il successo di Dammi un bacio e il Piano Piano Tour, che l'ha vista esibirsi sui principali palchi teatrali italiani. Nell'annunciare il singolo, Giordana Angi sottolinea come la sua musica sia sempre stata caratterizzata da una scrittura diretta e riconoscibile, capace di trasmettere energia e apertura emotiva.



Uscire con un brano per l'estate mi ha sempre dato un po' d'ansia, forse perché le mie canzoni non sono proprio "estive". Ma questa mi regala un'energia forte mentre la canto e spero possa arrivare anche a voi. Perché, nonostante il titolo, parla di fiducia, di speranza, di costruire qualcosa che vada oltre tutte le difficoltà.



Il singolo si inserisce in una carriera costruita tra Italia e Francia, dove Angi si è fatta notare per talento e versatilità. Dopo il debutto a Sanremo Giovani nel 2012, la partecipazione e l'affermazione ad Amici, collabora con artisti del calibro di Tiziano Ferro, Fiorella Mannoia, Alessandra Amoroso e Nina Zilli.



Nel 2024 la cantautrice pubblica il suo primo album in inglese She's so great, apre ventuno date del tour europeo di Sting e firma con Warner Music Italy. Tra le collaborazioni internazionali più significative figura il duetto con Sting, culminato anche con esibizioni a Roma, New York e Philadelphia.



Nell'attesa di nuova musica, Giordana Angi conferma anche il ritorno live nei più prestigiosi teatri italiani nel 2027. Il calendario del nuovo tour vede appuntamenti a Venaria, Roma, Milano, Genova, Firenze e Verona tra marzo e aprile. I biglietti saranno disponibili dal 15 maggio online e nei punti vendita autorizzati.



Artista pluripremiata con dischi d'Oro e Platino, Giordana Angi continua a distinguersi per profondità dei testi e capacità di rinnovarsi. Quando poi ci lasceremo promette di sorprendere il pubblico con la sua energia e autenticità, confermando la sua centralità nel panorama musicale italiano.