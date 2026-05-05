Bresh conquista il doppio platino con Mediterraneo e annuncia nuovi live

L'album Mediterraneo di Bresh è stato ufficialmente certificato doppio platino (FIMI/NIQ), a conferma del grande successo dell'artista ligure nel panorama musicale italiano. Il progetto, composto da 16 tracce, si ispira profondamente all'immaginario del viaggio, del mare e della Liguria, elementi che da sempre caratterizzano la poetica e la scrittura di Bresh.



Nel disco si trovano i singoli Umore marea e Dai che fai, entrambi certificati oro, oltre al brano sanremese La tana del granchio premiato con il platino. Questi riconoscimenti sottolineano come Mediterraneo sia ormai diventato un punto di riferimento per la scena urban italiana.



Dopo aver portato la sua musica in Europa con tre concerti in città simbolo come Parigi, Londra e Barcellona, Bresh si prepara ad accendere l'estate italiana con i live sold out di Mare Nostrum. I quattro appuntamenti imperdibili si terranno al Porto Antico di Genova l'1, 3, 4 e 5 luglio 2026, tutti già completamente esauriti.



Il tour proseguirà poi con un'unica data romana il 10 luglio all'Auditorium Parco della Musica, offrendo ai fan della Capitale l'opportunità di ascoltare dal vivo i grandi successi contenuti in Mediterraneo.



Questi eventi si prospettano come un'occasione unica per celebrare insieme al pubblico i traguardi raggiunti da Bresh, che con la sua musica continua a raccontare e valorizzare la Liguria e il Mediterraneo, portando suggestioni e sonorità inconfondibili in tutta Italia.