OneRepublic pubblicheranno per la prima volta Waking Up in vinile a giugno 2026

OneRepublic celebra un nuovo traguardo: il loro secondo album di successo, Waking Up, uscirà per la prima volta in vinile il 26 giugno 2026. L'uscita sarà accompagnata anche da una nuova edizione rimasterizzata digitalmente dallo specialista Justin Perkins, offrendo agli ascoltatori una qualità audio superiore che esalta i dettagli di uno degli album più amati della band pop rock.



Waking Up, originariamente pubblicato nel novembre 2009, segnò un punto di svolta fondamentale per la formazione guidata da Ryan Tedder. Dopo l'impatto globale del debutto Dreaming Out Loud, il gruppo plasmò questo disco tra tour frenetici e session ispirate, portando a una raccolta di canzoni concepite per il grande pubblico e i palchi internazionali.



L'album ha conquistato la Top 25 della Billboard 200 e si è aggiudicato il doppio Disco di Platino, raggiungendo risultati straordinari nel tempo: oltre 5,5 miliardi di streaming e un impatto massive sulle piattaforme social, con 1,3 milioni di creazioni su TikTok e 3,3 miliardi di visualizzazioni, senza dimenticare le ulteriori 28 milioni di creazioni e 7,6 miliardi di visualizzazioni complessive sui social network, numeri che testimoniano una longevità e un'influenza rare per un disco pop.



Singoli iconici come All The Right Moves - certificato quattro volte Platino e rimasto 32 settimane nella Billboard Hot 100 raggiungendo la posizione 18 - e Secrets, hit introspettiva usata in numerose serie TV e film, hanno ampliato la notorietà della band a livello globale. Secrets è stato certificato sette volte Platino negli USA, ha superato i 2,4 miliardi di streaming ed è rimasto 21 settimane nella Billboard Hot 100.



L'inno Good Life, sei volte Platino, rappresenta il cuore positivo del disco e ha fissato uno standard di ottimismo per il sound degli OneRepublic. Il videoclip ha raccolto oltre 239 milioni di visualizzazioni su YouTube e la canzone è stata inclusa da Rolling Stone tra le migliori canzoni whistling di sempre. Rolling Stone lo ha definito 'inquietante e al contempo affascinante' e la traccia ha superato i 1,2 miliardi di streaming globali.



Questi e altri brani dell'album hanno sostenuto il percorso internazionale della band, rafforzando la loro presenza nei maggiori mercati discografici e nei tour mondiali.Ancora oggi Waking Up è una pietra miliare del repertorio OneRepublic, confermando la loro reputazione come una delle formazioni pop più influenti di questa generazione.



L'annuncio segue la recente pubblicazione in vinile del debutto Dreaming Out Loud e della prima raccolta antologica della band, OneRepublic: The Collection, che racchiude i brani più iconici degli ultimi vent'anni. La nuova edizione in vinile 2LP di Waking Up, oltre alla rimasterizzazione digitale del 2026, includerà tutte le tracce originali: Made For You, All The Right Moves, Secrets, Everybody Loves Me, Missing persons 1 & 2, Good Life, All This Time, Fear, Waking Up, Marchin On, Lullaby.



L'attesa per i fan è grande: il vinile offrirà la possibilità di rivivere, con un tocco di autenticità e nostalgia, i momenti più significativi dell'ascesa mondiale degli OneRepublic.