Renault 4 E-Tech Electric Plein Sud: la libertà elettrica ora anche open air

La nuova Renault 4 E-Tech Electric si arricchisce di un'esclusiva versione Plein Sud, ora ordinabile in Italia, che porta all'estremo il concetto di libertà secondo la mobilità elettrica grazie a un pratico tetto apribile in tessuto.

Il tetto in tessuto della Plein Sud è dotato di apertura elettrica e misura ben 92 cm di lunghezza per 80 cm di larghezza, consentendo sia ai passeggeri anteriori che posteriori di godere di viaggi completamente all'aria aperta, con l'abitacolo inondato di luce e il vento tra i capelli.

Un aspetto interessante è che la Renault 4 E-Tech Electric è stata progettata sin dall'inizio tenendo conto della variante Plein Sud. Questo ha permesso di integrare il tetto apribile in tessuto senza compromettere le caratteristiche principali dell'auto, neppure nell'altezza dell'abitacolo a filo padiglione. Il risultato è un'esperienza di guida senza limiti, all'insegna di comfort, praticità e rispetto per il design funzionale che ha reso iconica la Renault 4.

Tutte le versioni della Renault 4 E-Tech Electric beneficiano anche di nuovi equipaggiamenti tecnologici, tra cui un avanzato sistema di controllo del conducente che offre ben 28 dispositivi di assistenza alla guida. Questi dispositivi contribuiscono a rendere ogni viaggio non solo più piacevole e rilassante, ma soprattutto più sicuro sia in città che nei tragitti extraurbani.

La Renault 4 E-Tech Electric Plein Sud rappresenta così una soluzione perfetta per chi desidera una vettura elettrica iconica, avanzata nei dispositivi di sicurezza e capace di offrire la sensazione di viaggio a cielo aperto tipica delle auto cabrio, senza rinunciare a praticità e sostenibilità.