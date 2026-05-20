Ron torna con il nuovo singolo Vite parallele: un viaggio musicale tra emozione e modernità

Ron, uno dei grandi protagonisti della canzone d'autore italiana, torna sulla scena musicale con Vite parallele, il nuovo singolo disponibile dal 22 maggio in streaming e in radio. Il brano arriva a quasi quattro anni dai più recenti inediti pubblicati nell'album Sono un figlio e nasce dalla volontà dell'artista di rispondere sia a una profonda esigenza personale di tornare a comporre sia alle richieste continue dei fan.



Durante le pause del tour Al Centro esatto della musica, Ron ha scelto di lavorare fianco a fianco con il proprio team di musicisti, dando così vita a nuove canzoni pensate e realizzate nei lunghi viaggi tra una città e l'altra. In particolare, Vite parallele è frutto della collaborazione con Stefania Tasca e Giuseppe Tassoni, compagni di viaggio e di palco.



"Dopo un lungo periodo di pausa ho sentito il bisogno di tornare al mio pubblico con un brano intenso che parla di assenze, di scelte e di quella parte di noi che continua a credere anche quando la ragione dice di lasciar andare. La canzone è frutto di un lavoro di gruppo, pensata e realizzata nei lunghi viaggi tra una città e l'altra con Stefania Tasca e Giuseppe Tassoni, che sono parte dei musicisti che mi accompagnano nei live", racconta Ron a proposito del nuovo singolo.



Vite parallele si distingue per un'atmosfera internazionale: il pezzo combina raffinate sonorità dal sapore retrò con una produzione moderna, dove elementi live come chitarre, hammond e sezione ritmica si fondono con texture elettroniche. L'arrangiamento enfatizza la voce di Ron, che il tempo ha reso ancora più calda ed espressiva, e conferma la coerenza stilistica e l'eleganza che da sempre caratterizzano il cantautore lombardo.



L'arrivo di Vite parallele coincide con due ricorrenze importanti: il Premio Tenco alla Carriera e i trent'anni dalla vittoria al Festival di Sanremo con Vorrei incontrarti fra cent'anni (in coppia con Tosca). Segni distintivi di un artista sofisticato e sensibile, capace di attraversare generazioni con una discografia di ben 26 album in studio, costellata di successi sia personali che scritti per autentici giganti della musica.



Ron, con il suo talento e le sue intuizioni, continua a stupire la scena musicale italiana e lascia intendere che Vite parallele potrebbe essere solo il primo di altri inediti previsti entro la fine dell'anno. Appuntamento dunque al 22 maggio per immergersi in questa nuova pagina della sua carriera, dove emozione, stile e modernità si intrecciano senza mai tradire l'anima della canzone d'autore.