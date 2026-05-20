105 Summer Festival 2026: Tappe, Artisti e Novità per un'Estate Indimenticabile

Radio 105 annuncia il 105 Summer Festival 2026, un tour gratuito con tappe in Italia e Malta, grandi artisti e la celebrazione dei 50 anni dell'emittente.

Radio 105 torna protagonista dell'estate italiana con l'attesissimo 105 Summer Festival 2026, che prenderà il via il 5 giugno da Venezia e porterà la migliore musica pop, italiana e internazionale, in alcune delle location più suggestive del Paese e con una tappa esclusiva a Malta.

Dopo il record di oltre 120.000 spettatori raggiunti nel 2025, il festival si prepara a replicare e superare il successo della scorsa stagione. Tra le novità più importanti di quest'anno, la celebrazione del cinquantesimo compleanno di Radio 105, che coinvolgerà tutti gli speaker dell'emittente il 19 giugno a Ferrara in un evento unico per storia e simbolismo.

Le date vedranno alternarsi sul palco alcune delle voci più amate della radio insieme ad artisti italiani e internazionali ai vertici delle classifiche, offrendo uno spettacolo gratuito per il pubblico in linea con il claim Proud to be different, interpretato dall'artista Alessandro Malossi.

Il tour farà tappa nelle seguenti città: Venezia (Parco San Giuliano) il 5 giugno, Chiavari (Piazza San Giovanni Paolo II) il 12 giugno, Ferrara (Piazza Ariostea) il 18 e 19 giugno, Baia Domizia (Arena dei Pini) il 3 luglio e Malta il 24 luglio. Ogni tappa sarà condotta dai volti noti di Radio 105, con momenti di coinvolgimento per il pubblico e attività esclusive, anche grazie ai numerosi partner commerciali.

Tra gli artisti confermati per l'edizione 2026, in aggiornamento, spiccano nomi come Fedez, Baby K, The Kolors, Emis Killa, Elettra Lamborghini, Irama, Anna Tatangelo, Fred De Palma, Noemi, Carl Brave, Alessio Bernabei, Gigi D'Alessio, Rosa Chemical, J-Ax, Pinguini Tattici Nucleari e tanti altri.

Sul coinvolgimento delle città partecipanti, non mancano parole di entusiasmo da parte delle amministrazioni locali. Alan Fabbri, sindaco di Ferrara, ha dichiarato: 'Ferrara, città patrimonio UNESCO, è orgogliosa di accogliere per la prima volta il 105 Summer Festival, rafforzando il suo ruolo di città vitale, aperta e attrattiva per i grandi appuntamenti nazionali. In questa occasione, ospiteremo anche i festeggiamenti per il cinquantesimo anniversario di Radio 105, un traguardo significativo che rende ancora più speciale la presenza del Festival nella nostra città'.

L'esperienza potrà essere vissuta anche da casa grazie alla diretta su Radio 105, Radio 105 TV, app, social e la messa in onda del best of su Mediaset Infinity ogni lunedì successivo a ogni tappa.

Non mancano i partner di eccellenza, tra cui Amaro Camatti, Dreame, Fratelli Beretta, Kia, Moschino Beauty, Motorola e Riso Flora, oltre al sostegno di Acqua Santa Croce come sponsor tecnico. Numerosi brand arricchiranno il festival con esperienze, iniziative e premi, coinvolgendo sia il pubblico presente che chi segue da remoto.

La quinta edizione del 105 Summer Festival si conferma ancora una volta come un appuntamento imperdibile nel panorama della musica live italiana, capace di unire grandi star, nuovi talenti, istituzioni e sponsor in una grande festa di condivisione e divertimento, aperta e accessibile a tutti.