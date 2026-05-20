Spirit de Milan, una settimana di musica e convivialità tra jazz, swing e folk

Milano si prepara a vivere una settimana intense di musica, risate e convivialità grazie a Spirit de Milan, il celebre locale di via Bovisasca capace di unire atmosfere vintage, buona musica dal vivo e la tradizione culinaria della città. In un momento in cui Milano risplende di energia, Spirit de Milan si conferma punto di riferimento per chi desidera un'esperienza autentica e trasversale.



La settimana prende il via martedì 19 maggio con Ca.Bar.Et Boh.Visa., una serata che combina comicità, improvvisazione, canzoni e ospiti a sorpresa. L'ingresso è gratuito e la promessa è quella di lasciare alle spalle la routine, immergendosi in una serata di emozioni e risate.



Mercoledì 20 maggio è dedicato al folk irlandese e bretone con la Irish Night e i Keltaholics, un quartetto che invita il pubblico a un viaggio musicale attraverso le tradizioni del nord Europa e delle pianure americane, accompagnando la serata con sonorità autentiche e strumenti tipici come bodhrán e bouzouki.



Giovedì 21 maggio arriva Barbera & Champagne con The Cadregas! Un progetto che riporta l'atmosfera delle vecchie trattorie milanesi, tra chitarre, canzoni popolari e quell'autenticità conviviale che trasforma la musica in un ponte tra passato e presente.



Il fine settimana entra nel vivo venerdì 22 maggio con Bandiera Gialla e DanceMania, uno spettacolo dance che attraversa le hit dagli anni 70 ai 2000, accompagnato da un dj set dedicato agli anni d'oro 70-80-90 firmato Alex Biasco. I biglietti comprendono consumazione e variano a seconda che si scelga cena, aperitivo o ingresso dopocena.



Sabato 23 maggio riflettori puntati sulla Holy Swing Night con Swing Faces, guidata dal trombettista Giancarlo Mariani e da alcuni tra i più noti jazzisti milanesi. Il repertorio attinge alle radici dello swing e del jazz classico, invitando tutti a riempire la pista. A seguire, il dj set swing di Leo Fox e un'esibizione speciale delle Whoopie Gals, recenti vincitrici della Savoy Cup.



Domenica 24 maggio il programma parte dalle 15.30 con l'Hot Jazz Club insieme a Goganza Jazz Ramblers, regalando un pomeriggio di puro jazz stile New Orleans. Alle 18.30 spazio all'aperitivo in osteria con canzoni tradizionali milanesi insieme a El Roberto e el Maurizio, e alle 21.30 si conclude con il concerto di Cipriano's Banda, una performance che fonde teatro canzone e cantautorato, restituendo vitalità a storie spesso dimenticate.



Spirit de Milan con i suoi 1500 mq, offre un'atmosfera vintage inimitabile, ideale per gustare la cucina tipica della Fabbrica de la Sgagnosa. L'accoglienza è affidata a La Mariuccia o L'Ambroes, che accompagnano gli ospiti tra piatti genuini e ricette della tradizione, consigliando la prenotazione tramite form online.



Il locale, aperto dal martedì alla domenica dalle 19:30 all'01:00 (fino alle 02:30 il venerdì e il sabato), non è solo punto d'incontro per eventi culturali ma anche associazione di promozione sociale. Chi desidera può diventare socio sostenendo progetti come la web radio Spiritophono e accedendo a riduzioni sui biglietti e a eventi esclusivi.



