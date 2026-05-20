Anna Capasso torna protagonista a Napoli con lo spettacolo Donne in Viaggio

Anna Capasso porta sul palco di Napoli Donne in Viaggio, uno spettacolo emotivo tra musica, teatro e racconti di vita, diretto da lei e Ciro Cascino.

Domani sera alle 20.30 il Teatro Il Piccolo di Napoli si trasforma in un palcoscenico di sogni e radici grazie ad Anna Capasso, cantante e attrice protagonista di Mare Fuori - Il Musical, che torna in scena con uno spettacolo ideato e diretto da lei: Donne in Viaggio - Da Napoli a Broadway. Affiancata al pianoforte da Ciro Cascino, Capasso invita il pubblico a un viaggio intimo ed emozionale che fonde musica, teatro e autobiografia, raccontando il percorso di una bambina che sogna Broadway senza mai dimenticare l'anima partenopea.

Lo spettacolo, interamente costruito intorno alla voce e al vissuto di Anna Capasso, si presenta come un intreccio profondo di racconto personale, interpretazioni intense e musica dal vivo. Il repertorio spazia dalle classiche della tradizione napoletana come I'te vurria vasà e Dicitencello vuie, fino ai successi internazionali intramontabili come Memory e Think, offrendo una vera e propria celebrazione delle proprie radici e aspirazioni.

Dopo Mare Fuori - Il Musical, ho sentito il desiderio di riportare in scena uno spettacolo che facevo 15 anni fa, ma oggi con una maturità e una consapevolezza completamente diverse - dichiara Anna Capasso - Dentro questo racconto ci sono la mia Napoli, la vita quotidiana e quel sogno che avevo da bambina: partire dalla mia città e arrivare fino a Broadway attraverso il mondo dello spettacolo, senza mai perdere le mie radici

Anna Capasso è una delle voci più interessanti della scena italiana, nata a Capua e cresciuta ad Aversa, con una lunga carriera tra musica e teatro. Finalista per sei anni consecutivi all'Accademia della Canzone di Sanremo, Capasso ha calcato anche palchi come Sanremo Rock e lavorato con grandi della scena teatrale partenopea. Tra i suoi progetti recenti, oltre al successo discografico e alla partecipazione a film e trasmissioni tv, spicca la tournée di Mare Fuori - Il Musical diretta da Alessandro Siani.

L'appuntamento di domani rappresenta molto più di uno spettacolo: è il racconto simbolico di chi sceglie di inseguire i propri sogni portando con sé le proprie radici e la propria identità. L'intensità delle esibizioni e il coinvolgimento emotivo promettono una serata di riflessione, passione e musica di qualità per il pubblico napoletano.