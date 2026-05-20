Sacro Moderno: il film di Lorenzo Pallotta racconta la solitudine dei borghi in esclusiva su RaiPlay

Disponibile dal 30 maggio su RaiPlay, Sacro Moderno di Lorenzo Pallotta racconta la sopravvivenza e il destino dei borghi montani tra tradizioni e solitudine.

Dal 30 maggio è disponibile in esclusiva su RaiPlay Sacro Moderno, l'opera prima di Lorenzo Pallotta, giovane regista abruzzese che porta sullo schermo la lotta silenziosa delle comunità montane contro il rischio di estinzione delle proprie tradizioni. Il film documentario si immerge nell'atmosfera malinconica del comune di Intermesoli, dove poche anime resistono all'abbandono e ai cambiamenti sociali moderni.

Protagonisti del racconto sono Simone, giovane depositario delle memorie del paese, e Filippo, eremita alla ricerca di se stesso. Le loro vite, colpite da solitudine e responsabilità, si intrecciano in un sottile equilibrio tra isolamento e appartenenza, mentre una comunità silenziosa osserva i loro destini. Sacro Moderno vuole evocare nello spettatore un forte senso di oppressione e di solitudine, attraverso il disorientamento nell'animo di personaggi privi di punti di riferimento.

L'opera esplora la lenta dissolvenza di riti antichi, offrendo uno sguardo a metà tra fiaba nera e film di formazione. Il ritmo dilatato del documentario invita il pubblico ad abbandonarsi ai silenzi e ai vuoti, mentre si cercano le motivazioni e i compromessi interiori dei protagonisti.

Pallotta, dopo gli studi al SAE Institute di Milano e numerose esperienze nel cinema indipendente e come assistente alla regia nei film di Paolo Sorrentino, esordisce nel lungometraggio con una dichiarazione d'amore per l'Abruzzo e le sue tradizioni. Con Sacro Moderno, il regista sottolinea la necessità di raccontare territori spesso dimenticati dal cinema italiano contemporaneo, facendo emergere una realtà tanto periferica quanto profondamente umana.

Il film si rivolge a chi desidera scoprire una verità scomoda ma universale, riflettendo sulle ultime resistenze di un mondo antico che rischia di svanire. Sacro Moderno propone un viaggio nei sentimenti più intimi dei suoi personaggi, portando alla luce il dualismo tra il senso della comunità e il richiamo dell'isolamento personale.