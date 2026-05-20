La mostra fotografica interattiva Pictures of You porta il rock a Pieve di Cento

Dal 21 maggio al 26 luglio Pieve di Cento (Bologna) accoglie la mostra fotografica interattiva Pictures of You, un progetto di Henry Ruggeri e Rebel House in collaborazione con Chiara Buratti. In esposizione presso la Biblioteca/Pinacoteca Le Scuole, le oltre 40 fotografie scattate da Ruggeri immortalano star della musica internazionale come Pearl Jam, Foo Fighters, The Rolling Stones e Ramones.

La mostra si distingue per l'esperienza interattiva offerta dalla tecnologia dell'app Notaway: inquadrando le fotografie con lo smartphone, i visitatori accedono a contenuti video esclusivi creati dal giornalista e scrittore Massimo Cotto, una delle voci più autorevoli del giornalismo musicale italiano. Questo connubio tra immagini e video restituisce alle fotografie il contesto e la memoria dei grandi eventi della scena musicale, aggiungendo aneddoti e retroscena legati agli artisti immortalati.

L'inaugurazione della mostra è fissata per giovedì 21 maggio alle 18.30 e vedrà la partecipazione di Henry Ruggeri, Chiara Buratti, Mattia Priori, Luca Borsari (Sindaco di Pieve di Cento) e Raffaella Cavicchi, presidentessa della Fondazione Cassa di Risparmio di Cento. Massimo aveva creduto subito in questo progetto e si era divertito a costruirlo insieme, con quell'entusiasmo che aveva sempre quando si parlava di musica - racconta Henry Ruggeri - Oggi ogni volta che queste immagini prendono vita con la sua voce è come se fosse ancora lì a raccontarle, con il suo modo unico di farlo.

A distanza di un anno questo progetto continua a crescere e a coinvolgere persone nuove, mantenendo lo stesso entusiasmo degli inizi - afferma Mattia Priori - A Pieve di Cento si è creata fin da subito una sintonia con il territorio e con le realtà locali, che stanno contribuendo a costruire un percorso fatto di incontri, musica e collaborazioni.

L'esposizione è a ingresso gratuito e visitabile ogni venerdì dalle 17 alle 21, il sabato dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 21, e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20. Il progetto si arricchisce di un fitto calendario di eventi sul SILLA Stage installato nel cortile esterno, con incontri, talk, showcase e concerti che animano il centro per oltre due mesi. Tra gli appuntamenti spiccano l'incontro con Henry Ruggeri (29 maggio, ore 18) seguito dallo showcase del chitarrista Massimo Varini, Mauro Ermanno Giovanardi e Marco Carusino con "Pillole dal Chelsea Hotel" (12 giugno), Marky Ramone (19 giugno) e l'intervista di Chiara Buratti alla Bandabardò (4 luglio).

Pictures of You è organizzata con il patrocinio del Comune di Pieve di Cento e Unione Reno Galliera e il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Cento. Henry Ruggeri, fotografo ufficiale di Virgin Radio, vanta oltre 50 mostre in città come Milano, Roma, Londra e Los Angeles e oltre trent'anni di carriera che lo hanno portato a immortalare i protagonisti della storia del rock internazionale. Rebel House, di Mattia Priori e Serena Pierfranceschi, si conferma polo creativo per la promozione e produzione di eventi culturali e musicali. L'appuntamento a Pieve di Cento unisce memoria, narrazione e innovazione tecnologica, regalando una nuova prospettiva sulle icone della musica.