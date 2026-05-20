Downton Abbey - Il Gran Finale: ultima emozionante serata su Sky Cinema e NOW

Un ultimo capitolo ricco di emozione segna la chiusura di una delle saghe più amate dal pubblico internazionale. Domenica 24 maggio alle 21:15, Downton Abbey - Il Gran Finale arriva in prima TV su Sky Cinema Uno, disponibile anche in streaming su NOW e on demand, compresa la versione 4K per i clienti Sky Q via satellite o Sky Glass con servizio appropriato. Questa uscita rappresenta il culmine delle avventure della nobile famiglia Crawley e della sua servitù alle prese con i rapidi cambiamenti degli anni Trenta, costretti ancora una volta a misurarsi con la modernità e le sue profonde trasformazioni sociali.

Diretto da Simon Curtis e scritto da Julian Fellowes, celebre creatore della serie, il film porta nuovamente sullo schermo il cast originale formato da Hugh Bonneville, Michelle Dockery ed Elizabeth McGovern, affiancati da Laura Carmichael, Jim Carter, Brendan Coyle e Joanne Froggatt. Dopo l'addio a Violet Grantham - l'indimenticabile Maggie Smith - questo capitolo porta in scena il segno della sua assenza, dando al racconto una profondità emotiva ancora più intensa e accompagnando i personaggi verso una nuova fase delle loro vite.

Per celebrare la saga al completo, Sky propone un ricco palinsesto a tema: dal 21 al 24 maggio su Sky Collection saranno trasmesse tutte le sei stagioni della serie in modalità maratona, disponibili anche on demand e in streaming. I primi due film, Downton Abbey e Downton Abbey II - Una nuova era, saranno disponibili on demand e in streaming da giovedì 21 maggio e trasmessi su Sky Cinema Romance rispettivamente venerdì 22 e sabato 23 maggio alle 21:00.

La sinossi del film rivela una trama avvincente: la storia riporta il pubblico nella villa dei Crawley all'inizio degli anni '30. Mary si ritrova coinvolta in uno scandalo pubblico e la famiglia affronta gravi difficoltà finanziarie, che minacciano il loro onore sociale. Mentre i Crawley si scontrano con il cambiamento e lo staff si prepara ad accogliere una nuova generazione, Downton Abbey si avvia verso il futuro.

L'uscita di Il Gran Finale rappresenta l'occasione perfetta per (ri)vivere tutte le emozioni della serie, tra costumi impeccabili, scenografie raffinate e il glamour che hanno reso Downton Abbey un fenomeno planetario. L'appuntamento è domenica 24 maggio su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e on demand. Per i clienti fedeli Sky da più di tre anni, il film sarà disponibile in anteprima on demand grazie a Primissime.