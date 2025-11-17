ROSALÍA conquista l’Italia: “LUX” debutta in Top5 e segna un record storico su Spotify

Connect with us

L’artista e produttrice spagnola ROSALÍA, vincitrice di 2 Grammy Awards e di 13 Latin Grammy Awards, raggiunge un nuovo traguardo nella sua già straordinaria carriera. Il suo quarto album in studio, “LUX” (Columbia Records), ha esordito direttamente nella Top5 (#4) della classifica FIMI/NIQ degli album più venduti in Italia e nella Top5 (#5) della classifica CD, Vinili e Musicassette. Si tratta del miglior debutto della cantante nel nostro Paese.

Non si limita però al successo italiano: “LUX” è diventato anche l’album di un’artista di lingua spagnola più streammato in un solo giorno nella storia di Spotify. Al debutto, ha inoltre conquistato il primo posto nella classifica Top Debut Album della piattaforma.

Registrato con la London Symphonic Orchestra diretta da Daníel Bjarnason, l’album si distingue per la ricchezza dei contributi e dei suoni. Ospita infatti alcune delle voci femminili più affascinanti della scena musicale internazionale, tra cui Björk, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz, l’Escolania de Montserrat iCor Cambra Palau de la Música Catalana, Yahritza e Yves Tumor. Le versioni fisiche in CD e vinile includono tre brani esclusivi, pensati per offrire un’esperienza d’ascolto più immersive e completa.

La critica internazionale ha accolto “LUX” con entusiasmo. Rolling Stone lo ha definito *“la sua proposta ad ora più sorprendente, ricca di storia e decenni di formazione che le hanno permesso di unire suoni classici, riferimenti all’opera e 13 lingue diverse in un unico, splendido e coinvolgente pacchetto, che sembra una vera e propria opera d’arte senza tempo”*. Associated Press lo ha celebrato come *“un miracolo fonetico”*, mentre NPR ha scritto che *“in LUX, ROSALÍA trascina il mondo intero nella sua sinfonia”*, aggiungendo che *“in LUX, il mortale e il divino sono in dialogo, e con ROSALÍA come nostra guida, possiamo toccare entrambi”*.

Il primo estratto dal disco è il brano “Berghain”, un audace trio con Björk e Yves Tumor che apre il secondo movimento dell’album. Cantato in tedesco, spagnolo e inglese, il brano attraversa un paesaggio emotivo che alterna introspezione e grandiosità cinematografica. È descritto come un vero e proprio viaggio operistico tra lingue e sensazioni, in equilibrio fra intimità e potenza. Il video del singolo, diretto da Nicolás Méndez – storico collaboratore della cantante – è stato girato a Varsavia e racconta la storia di una donna che affronta il lutto, trovando infine conforto nella spiritualità.

La tracklist dell’album si divide in quattro movimenti, a sottolineare la struttura quasi sinfonica del progetto. Dalla potenza di Sexo, Violencia y Llantas alla profondità di La Rumba del Perdón e Memória, “LUX” riflette l’ambizione artistica di ROSALÍA e la sua capacità di rinnovarsi costantemente.

Con “LUX”, ROSALÍA conferma la sua evoluzione come artista globale capace di fondere influenze classiche e contemporanee. Dopo il successo internazionale di “El Mal Querer”, che le valse un Grammy e otto Latin Grammy, e quello di “MOTOMAMI”, album certificato Platino in Italia e acclamato dalla critica come *“uno degli album più ambiziosi del decennio”*, l’artista catalana sembra spingersi ancora oltre.

Oltre ai riconoscimenti musicali, ROSALÍA continua a distinguersi come icona di stile e cultura. Ha partecipato al Met Gala 2025 indossando un abito Balmain creato su misura, è stata protagonista della campagna Calvin Klein Autunno 2025 e ricopre il ruolo di ambasciatrice globale di New Balance. Nel 2026 debutterà anche come attrice nella terza stagione della serie Euphoria.

 

