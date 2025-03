Salone del Camper: i dati, le tendenze, la nuova stagione

Il Salone del Camper festeggia a settembre la 16^ edizione, sempre organizzata da Fiere di Parma in collaborazione con APC, Associazione Produttori Caravan e Camper. La manifestazione è prima in Italia e seconda in Europa per numero di visitatori, espositori e metri quadrati occupati. L’evento si svolgerà nei padiglioni fieristici dal 13 al 21 settembre 2025 e sarà aperta al pubblico di esperti e neofiti, appassionati e curiosi.

Novità, tendenze, dati economici

I numeri del settore sono in crescita. Da gennaio a dicembre 2024, il numero di immatricolazioni di camper in Italia ha registrato un aumento del 19,20% rispetto all’anno precedente, una cifra che evidenzia il sempre più positivo approccio degli italiani verso questo strumento per il tempo libero. Oggi non si parla solo di vacanza in camper, ma di un nuovo stile di vita, sia per i viaggi lunghi che per i weekend ed i “ponti”. Una tendenza che non è solo italiana, visto che in tutta Europa si è registrato un incremento delle immatricolazioni di nuovi camper del 9,5% nel 2024. Il 2024 ha visto grande attenzione anche istituzionale verso questo settore: il Ministero del Turismo ha infatti emesso un bando rivolto ai comuni italiani per lo sviluppo di aree di sosta per camper (32.870.000 € le risorse a disposizione), un’azione poi ripresa anche da alcune regioni, come il Piemonte, che ha messo a disposizione 1.900.000 euro per la creazione e la riqualificazione di aree di sosta. E’ infatti grazie ad una sempre maggiore disponibilità di aree di sosta, sia in Italia che in Europa, che la sosta in camper è diventata sicura, agevole e facilmente fruibile.

L’Italia è il terzo produttore europeo di camper (dopo Germania e Francia) con un fatturato annuo superiore a 1 miliardo di euro. Gli addetti diretti e indiretti del comparto industriale sono oltre 8.000 unità, a cui si aggiungono le concessionarie della distribuzione. E dall’APC, Associazione Produttori Caravan e Camper, arriva anche un’altra indicazione: oltre l’80% della produzione italiana è destinato all’export. Ancora una volta il made in Italy piace non solo per il suo design, ma anche per l’alto standard qualitativo.

Secondo gli ultimi dati Enit, per la vacanza in piena natura gli arrivi turistici superano i 4,5 milioni, con un trend di aumento costante dal 2018. Quella all’aria aperta è una scelta di vacanza che attrae nello specifico i turisti internazionali, nel 51% dei casi. I primi 5 paesi di provenienza sono la Germania, con un’incidenza del 41% sul totale internazionale, i Paesi Bassi (8%), gli Stati Uniti (6,5%), la Francia (4,5%), la Svizzera e il Liechtenstein (4,8%).

Per l’Istat (dati marzo 2025) l’Italia si colloca al secondo posto della classifica dei paesi Ue per presenze turistiche, superando la Francia e dietro solo alla Spagna, unico Paese a precederci anche in termini di presenze straniere. Il 2024 si chiude con 458,4 milioni di presenze turistiche, un’ulteriore crescita (+2,5%) rispetto al precedente record registrato nel 2023.

Sono stimati in circa 25 milioni i turisti italiani ed europei che ogni anno viaggiano in camper e caravan; i camperisti scelgono solitamente destinazioni cosiddette “minori”, piccoli borghi, parchi, riserve naturali, territori non ancora interessati dal turismo di massa.

Chi viaggia in camper e caravan spende in ristorazione, servizi, prodotti enogastronomici locali, cultura ed artigianato, con una ricaduta diretta sull’economia dei territori visitati. Questo tipo di turista realizza numerosi viaggi all’anno, anche brevi, una tendenza che favorisce la destagionalizzazione.

Camper e caravan, lusso accessibile

Il turismo open air evolve aprendosi a nuove richieste, quelle di veicoli ricreazionali sempre più connessi e attrezzati, per viaggiare, lavorare e vivere, in ambienti dotati di ogni comfort e sempre più amici del lusso. La tendenza oggi è duplice: quella di avere camper personalizzati e tecnologici che consentono anche di lavorare da remoto. Un numero sempre crescente di professionisti sceglie infatti di lavorare in camper, con un panorama diverso ogni giorno. Ma la tendenza è anche verso camper sempre più green e di design, quasi “modaioli”. Il lusso di questi nuovi modelli è quello di essere un appartamento su ruote ben equipaggiato, sia nella fascia alta che parte da 150.000 euro in su, sia in fascia media e in fascia di accesso.

Lusso significa ad esempio avere tutto a portata di mano: tante le idee e soluzioni prese a modello dalla nautica, contenitori a scomparsa e vani multiuso prima di tutto, cabine doccia separate, fino a quattro fuochi in cucina, frigo di grandi dimensioni con freezer separato, zone living con finiture eleganti e di alta qualità, materassi ad alto comfort, sistemi di intrattenimento avanzati.

Il lusso è anche avere spazi abitativi eleganti con arredamenti pregiati e finiture dai design; camere da letto con letti over-sized ed armadi ampi; bagni spaziosi e cucine gourmet completamente attrezzate con elettrodomestici di alta gamma, forno e lavastoviglie; sistemi di intrattenimento con grandi TV a schermo piatto, sistemi audio surround, connessione internet satellitare; comfort climatico con riscaldamento ed aria condizionata; zona pranzo e soggiorno con ampie finestre panoramiche e luci dimmerabili per un totale relax; aree esterne con verande estraibili e talvolta anche cucine esterne per il barbecue; tecnologia avanzata con sistemi di gestione automatizzata per luci, temperatura, sistemi di sicurezza e altre funzionalità; garage o spazio per moto, bici e – nei modelli più grandi – anche per piccole auto.

Scegliere il camper significa scegliere la libertà dipartire quando si vuole, 365 giorni l’anno. Significa anche avere tutto ciò che ci piace e amiamo a portata di mano, con tutti i comfort che gli attuali mezzi offrono. Il lusso sta nella libertà e nel non dovere rinunciare a nulla. Questo sogni si può avverare al salone del Camper.

La 16^ edizione del Salone del Camper, in programma dal 14 al 21 settembre 2025 alle Fiere di Parma, offre una rappresentazione di questo mondo senza eguali. Una fiera che propone una panoramica completa di veicoli ricreazionali e di accessori, ma anche proposte di mete e di viaggio. Non mancheranno ovviamente neanche le novità dal mondo delle attrezzature, dei servizi e degli accessori per lo sport e il tempo libero.