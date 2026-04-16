Samsung aggiorna Try Galaxy: ora l'AI Galaxy S26 è testabile su tutti gli smartphone

Samsung aggiorna Try Galaxy permettendo di provare le funzionalità Galaxy AI della serie S26 su qualsiasi smartphone, inclusi fotocamera e Privacy Display.

Samsung ha aggiornato Try Galaxy, la web app con cui il marchio coreano permette di provare in anticipo le funzionalità dei propri smartphone anche a chi non ne possiede uno. La nuova versione integra la serie Galaxy S26 e i Galaxy Buds4, ampliando al tempo stesso l'accesso alle funzionalità avanzate di Galaxy AI. L'aggiornamento rientra in un lancio globale e si inserisce in una strategia precisa: offrire un assaggio concreto dell'ecosistema Galaxy prima dell'acquisto, anche a chi utilizza dispositivi di altri produttori.

Il principio alla base dell'applicazione resta quello di una demo interattiva: Try Galaxy riproduce l'interfaccia e le principali funzionalità della nuova serie attraverso un tour che simula scenari di utilizzo quotidiano. L'utente può toccare con mano come Galaxy AI intervenga nella creazione di contenuti, nella comunicazione e nella personalizzazione, con una panoramica pratica di cosa significhi utilizzare queste funzioni nella vita di tutti i giorni.

Tra le funzionalità provabili nella nuova versione figurano Privacy Display, che limita l'angolo di visualizzazione per garantire una maggiore riservatezza; Nightography Video, che migliora le prestazioni della registrazione video in condizioni di scarsa illuminazione; l'Assistente Foto con Galaxy AI, che applica un editing intelligente direttamente nella Galleria; e Creative Studio, uno spazio dedicato agli strumenti creativi basati sull'intelligenza artificiale.

Una delle novità più significative riguarda l'esperienza visiva. Try Galaxy introduce ora una navigazione interattiva in 3D per Galaxy S26, Galaxy S26+ e Galaxy S26 Ultra, pensata per offrire un modo più intuitivo di esplorare i dispositivi e le relative funzionalità. A questo si aggiungono widget interattivi che ampliano le possibilità di coinvolgimento, progettati per funzionare anche su dispositivi o browser con supporto limitato.

Proprio sul fronte della compatibilità Samsung ha lavorato molto. La piattaforma è ora ottimizzata per funzionare in diversi ambienti di navigazione, inclusi browser in-app e browser non standard. In questi casi, l'accesso avviene tramite una modalità anteprima che mette in evidenza le funzionalità principali, così da garantire la fruizione dell'esperienza anche in condizioni di compatibilità limitata. Per la migliore resa, Samsung consiglia comunque di utilizzare le versioni più recenti di Safari, Google Chrome o Samsung Internet.

I numeri italiani raccontano di uno strumento che ha trovato un pubblico consolidato: Try Galaxy ha già superato i 122.360 download nel nostro Paese, a conferma dell'interesse per questo tipo di esperienza pre-acquisto. Accedere alla piattaforma è semplice: basta visitare trygalaxy.com da uno smartphone compatibile, oppure scansionare il QR code disponibile sulla pagina, e seguire le istruzioni per aggiungere la web app alla schermata Home del proprio dispositivo.

L'approccio scelto da Samsung è interessante perché ribalta la logica tradizionale della demo in negozio: invece di dover entrare in uno store fisico per provare un nuovo smartphone, l'utente può esplorare le funzioni direttamente sul proprio dispositivo, valutando con calma se l'ecosistema Galaxy corrisponde alle proprie esigenze. Una strategia che diventa particolarmente rilevante in un mercato dove la scelta dello smartphone è sempre più legata a un'esperienza d'uso complessiva piuttosto che a singole caratteristiche hardware.