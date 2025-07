Samsung Galaxy Z Fold7: tutte le innovazioni della fotocamera per un’esperienza Ultra

Il nuovo Galaxy Z Fold7 è pronto a rivoluzionare il modo in cui catturiamo e condividiamo i contenuti visivi grazie alla fotocamera più avanzata mai vista nella serie Z Fold. Per la prima volta, il dispositivo offre una fotocamera principale ad altissima risoluzione da 200 MP, combinata con il potente processore Snapdragon 8 Elite per Galaxy.

Uno dei principali punti di forza del Galaxy Z Fold7 è il suo ProVisual Engine. Questo motore, basato su oltre 160 tecnologie di imaging supportate dall’AI, permette al dispositivo di unire le prestazioni fotografiche di fascia alta con un’elaborazione intelligente avanzata. Questo livello di integrazione non solo migliora la qualità delle immagini, ma modifica anche il modo in cui queste vengono catturate ed elaborate.

La natura pieghevole del Galaxy Z Fold7 non compromette il suo design elegante e la facilità d’uso. Al contrario, offre ai fotografi appassionati e ai creatori di contenuti una piattaforma versatile per esprimere la propria creatività con immagini e video di qualità superiore.

Galaxy Z Fold7 fonde perfettamente le prestazioni fotografiche flagship con l’elaborazione intelligente in un design pieghevole versatile. Con queste caratteristiche, il dispositivo si posiziona non solo come un leader tecnologico, ma anche come uno strumento essenziale per chiunque desideri avere il meglio in termini di fotografia e tecnologia mobile.

Il Galaxy Z Fold7 non è solo un telefono dalle caratteristiche avanzate, ma rappresenta un nuovo standard per l’industria della tecnologia mobile, grazie alla combinazione di innovative soluzioni hardware e software basate su AI.