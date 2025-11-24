Connect with us

Samsung guarda al futuro: intelligenza artificiale e design per i TV di nuova generazione

La televisione del futuro non sarà soltanto uno schermo, ma un vero e proprio hub intelligente capace di anticipare i desideri di chi la utilizza. Samsung presenta una nuova generazione di TV che coniuga innovazione tecnologica, intelligenza artificiale e design evoluto, trasformando l’intrattenimento domestico in un’esperienza immersiva, intuitiva e personalizzata.

“Acquistare un TV oggi significa entrare in un mondo di esperienze personalizzate, dove tecnologia, design e intelligenza artificiale si combinano per creare un intrattenimento intuitivo e immersivo”, ha dichiarato Charlie Bae, Director of TV & Sound Device di Samsung Europa, riassumendo la filosofia che guida il marchio nel definire la prossima frontiera della visione in casa.

La nuova generazione di televisori Samsung si distingue per l’integrazione profonda dell’intelligenza artificiale, che opera silenziosamente in background migliorando ogni aspetto dell’esperienza d’uso. I comandi vocali consentono di controllare il dispositivo o impostare scenari personalizzati – come la modalità cinema – regolando automaticamente luminosità, suono e persino le luci connesse dell’abitazione tramite la piattaforma SmartThings. In questo modo, il TV diventa un assistente invisibile capace di apprendere le abitudini quotidiane, suggerendo contenuti coerenti con i gusti dello spettatore e ottimizzando la qualità audiovisiva in tempo reale.

Secondo ricerche interne citate dal brand, oltre il 38% degli utenti premium individua proprio nei comandi vocali e nell’ottimizzazione intelligente le funzionalità AI più apprezzate. Questo approccio consente una personalizzazione sempre più spinta, riducendo il tempo dedicato alla ricerca dei programmi e migliorando l’esperienza complessiva.

Sul fronte della qualità visiva, Samsung punta su tecnologie avanzate come Quantum Dot (QD) e Micro RGB. I display Quantum Dot utilizzano nanocristalli per restituire colori vivaci, realistici e una gamma cromatica più ampia, garantendo immagini luminose e naturali. La tecnologia proprietaria Micro RGB, basata sul controllo preciso dei micro LED rossi, verdi e blu, spinge ulteriormente i limiti della resa visiva. Con ogni pixel capace di emettere la propria luce, i nuovi TV offrono contrasti infiniti, neri profondi e una fedeltà cromatica senza precedenti.

Il design gioca un ruolo altrettanto centrale. I nuovi televisori vantano schermi più ampi, cornici ultrasottili e moduli intercambiabili che consentono di adattare il dispositivo a qualsiasi ambiente. Le immagini sembrano letteralmente sospese nello spazio domestico, trasformando il televisore in un oggetto d’arredo contemporaneo e discreto. La modularità del design permette di scegliere tra soluzioni a parete o supporti orientabili, garantendo flessibilità e armonia visiva in ogni contesto.

Oltre all’intrattenimento, i nuovi TV introducono funzioni dedicate al benessere personale, integrando programmi di meditazione e attività fitness per un approccio più olistico alla vita digitale. Questa visione si inserisce in una più ampia evoluzione dell’ambiente domestico, dove il televisore diventa un punto di connessione tra tecnologia e quotidianità, riflettendo le esigenze di un pubblico sempre più consapevole e connesso.

Samsung definisce così un nuovo standard per il mercato dei televisori: un equilibrio tra esperienza immersiva, tecnologia intelligente e design raffinato. Nel prossimo futuro, il televisore non sarà soltanto un medium per la visione, ma un compagno di vita capace di apprendere, assistere e adattarsi alle necessità dell’utente.

Il risultato è una generazione di dispositivi pensati per valorizzare ogni istante dell’esperienza visiva, in cui ogni scena, ogni colore e ogni suono si fondono in un racconto personalizzato costruito su misura per chi guarda.

