Guida completa alle innovazioni dei Samsung Galaxy A57 5G e A37 5G

Samsung presenta una guida dettagliata sulle funzioni dei nuovi Galaxy A57 5G e Galaxy A37 5G, con focus su intelligence artificiale e accessibilita smart.

Samsung Electronics ha presentato i nuovi Galaxy A57 5G e Galaxy A37 5G, due smartphone che ampliano l'accesso alle funzionalità di intelligenza artificiale del marchio coreano a una fascia di prezzo più contenuta. Al centro dell'offerta c'è Awesome Intelligence, la suite di funzioni basate sull'AI che Samsung porta per la prima volta sulla serie Galaxy A con questo livello di completezza.

Tra le novità principali spicca la Trascrizione vocale, disponibile per la prima volta su questa gamma. Attraverso l'app Registratore Vocale, è possibile registrare audio, convertirlo in testo e tradurlo in più lingue: una funzione pensata per chi ha necessità di riascoltare riunioni, lezioni o chiamate. Evolve anche Cerchia e Cerca con Google, che ora consente di identificare più oggetti contemporaneamente sullo schermo: basta cerchiare un outfit per ottenere informazioni su ciascun elemento, dai capi di abbigliamento agli accessori. Completano il pacchetto AI la funzione Selezione AI, che suggerisce azioni contestuali in base ai contenuti visualizzati, il Controllo multiplo per spostare contenuti tra le app e una versione migliorata della Gomma Oggetto, che elimina elementi indesiderati dalle immagini con maggiore precisione sui bordi.

Sul fronte fotografico, entrambi i modelli montano un sistema a tripla fotocamera posteriore con sensore macro da 5 megapixel per i dettagli ravvicinati. Il Galaxy A57 5G aggiunge un ultra-grandangolare da 12 megapixel per paesaggi e foto di gruppo. La funzione Nightography è stata migliorata per restituire immagini più luminose e con colori più naturali in condizioni di scarsa illuminazione, con benefici particolarmente visibili nelle riprese di paesaggi urbani notturni.

Il design segna un passo avanti rispetto alla generazione precedente, soprattutto per il Galaxy A57 5G: lo spessore scende a 6,9 millimetri (mezzo millimetro in meno) e il peso cala a 179 grammi, 19 in meno rispetto al modello che sostituisce. Le cornici del display sono state ridotte a 1,5 millimetri sui lati e nella parte superiore, guadagnando superficie utile senza aumentare le dimensioni complessive del dispositivo. Il Galaxy A57 5G è completato da una cornice in metallo ed è disponibile nei colori Awesome Navy, Awesome Gray, Awesome Icyblue e Awesome Lilac. Il Galaxy A37 5G arriva invece nelle varianti Awesome Lavender, Awesome Charcoal, Awesome Graygreen e Awesome White.

Per quanto riguarda le prestazioni, Samsung dichiara CPU e GPU potenziate rispetto alla generazione precedente e una camera di vapore più ampia del 13 per cento per la dissipazione del calore durante le sessioni di gioco o la registrazione video prolungata. La batteria da 5.000 mAh promette fino a due giorni di autonomia con una singola ricarica, mentre la Ricarica Ultra Rapida 2.0 consente di raggiungere il 60 per cento in circa 30 minuti.