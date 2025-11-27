Samsung porta oltre 6.000 display sulla “Star of the Seas”, la nave da crociera più grande al mondo

Samsung continua a ridefinire l’intrattenimento a bordo e il settore dell’hospitality tecnologica. L’azienda ha annunciato la fornitura di oltre 6.000 Hotel TV e display Smart Signage alla Star of the Seas, la nave da crociera per famiglie più grande al mondo appartenente al gruppo Royal Caribbean. Le soluzioni sono installate nelle cabine degli ospiti, negli alloggi dell’equipaggio e nelle principali aree comuni come saloni e teatri, offrendo un’esperienza visiva evoluta e integrata in ogni momento del viaggio.

La Star of the Seas, salpata lo scorso agosto da Port Canaveral in Florida per il viaggio inaugurale, è la seconda nave della Icon Class, nuova generazione di navi Royal Caribbean pensata per combinare lusso, sostenibilità e tecnologia. Con oltre due decenni di collaborazione, Samsung conferma la propria posizione di leader internazionale nel settore delle soluzioni visual per l’hospitality e l’intrattenimento a bordo. Dal 2004 l’azienda ha infatti fornito più di 200.000 display a 28 navi della flotta del gruppo, inclusa la Icon of the Seas, nave gemella della Star.

Le cabine ospitano la serie di Hospitality Display UHD HBU8000, progettata specificamente per l’ambiente marittimo e per garantire immagini in 4K UHD. Grazie alla tecnologia Dynamic Crystal Color, questi schermi riproducono oltre un miliardo di tonalità con una resa cromatica realistica e dettagliata. Le TV fungono anche da hub informativo personalizzato, attraverso cui i passeggeri possono consultare aggiornamenti meteorologici, programmi giornalieri, informazioni sulle destinazioni e comunicazioni d’emergenza, oltre a rivedere messaggi o contenuti di bordo in qualsiasi momento.

Nelle aree comuni trovano spazio i display ultra-sottili Smart Signage UHD della serie QMC, ideali per garantire una visione fluida e di alta qualità in spazi di grandi dimensioni come foyer, ristoranti e teatri. L’integrazione tra intrattenimento e comunicazione visiva si dimostra così un elemento centrale per l’esperienza di crociera, con soluzioni versatili e ad alte prestazioni.

La storica partnership tra Samsung e Royal Caribbean, che dura da oltre 21 anni, unisce innovazione tecnologica e attenzione all’ospite. “Quello che abbiamo costruito con Royal Caribbean negli ultimi 20 anni è la prova del nostro impegno nel creare esperienze di livello mondiale agli ospiti”, ha dichiarato Hoon Chung, Executive Vice President della divisione Visual Display Business di Samsung Electronics. “Con la crescente domanda di intrattenimento immersivo, siamo orgogliosi di fornire i nostri display professionali più innovativi a bordo della Star of the Seas e non vediamo l’ora di ampliare questa collaborazione nei prossimi anni.”

L’annuncio include anche il lancio del nuovo hotel TV HF8000F, un modello da 24 pollici pensato per spazi compatti come cabine dell’equipaggio, camere d’albergo e contesti sanitari. Questo dispositivo mantiene molte delle funzioni della linea Hospitality 2025, tra cui Google Cast, LYNK Cloud, Samsung Knox, Samsung TV Plus e Smart Hub, offrendo efficienza, connettività e sicurezza. Il modello è già disponibile in più regioni, tra cui Europa, Stati Uniti, Canada, Australia e Singapore.

Con questa nuova installazione, Samsung consolida la sua leadership globale nei display professionali, celebrando 17 anni consecutivi al vertice del mercato secondo i principali analisti di settore. Ancora una volta, la collaborazione con Royal Caribbean rappresenta un esempio concreto di come la tecnologia possa migliorare l’esperienza dei viaggiatori, trasformando ogni momento a bordo in un’occasione di intrattenimento e scoperta.