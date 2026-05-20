Nikon premiata ai Red Dot Awards: quattro riconoscimenti per i suoi prodotti

Grande successo per Nikon ai Red Dot Awards - Product Design, dove il marchio giapponese ha conquistato ben quattro riconoscimenti, a testimonianza dell'eccellenza nel design dei suoi prodotti.

Il prestigioso premio "Red Dot: Best of the Best" è stato assegnato ai telemetri Nikon COOLSHOT PROIII STABILIZED e COOLSHOT 50i GII, strumenti all'avanguardia pensati per offrire prestazioni elevate agli appassionati di golf e agli utenti che cercano tecnologia e precisione senza compromessi.

La giuria internazionale dei Red Dot Awards ha inoltre premiato altre eccellenze dell'azienda: le fotocamere Nikon ZR, Nikon Z5II e l'obiettivo NIKKOR Z 28-135mm, modelli che si distinguono per innovazione tecnologica e qualità costruttiva. Questi prodotti riflettono una continua ricerca, nell'ambito del design e della funzionalità, che caratterizza le scelte di Nikon negli ultimi anni.

Nikon consolida così la propria reputazione come punto di riferimento nel mondo della fotografia e della strumentazione ottica di precisione, ottenendo riconoscimenti che sottolineano la validità delle sue soluzioni non solo dal punto di vista tecnico, ma anche estetico.

Il Red Dot Award è tra i più importanti premi internazionali di design e mette in risalto i prodotti che uniscono innovazione, funzionalità ed eccellenza visiva. Il risultato ottenuto rappresenta una conferma della qualità e della leadership di Nikon all'interno del settore.