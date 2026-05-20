Samsung presenta Odyssey G8, il primo monitor gaming 6K al mondo nella lineup 2026

Samsung annuncia la nuova generazione di monitor Odyssey e ViewFinity S8, con Odyssey G8 6K, OLED avanzati e soluzioni per professionisti.

Samsung Electronics rivoluziona il mercato dei monitor gaming e professionali presentando la sua nuova lineup 2026. Tra le innovazioni di spicco, debuta Odyssey G8 da 32 pollici, il primo monitor gaming Odyssey al mondo con risoluzione 6K. Pensato per offrire un'esperienza immersiva senza precedenti, il nuovo Odyssey G8 combina una risoluzione ultra-definita con un refresh rate fino a 165Hz, garantendo immagini fluide e dettagli eccezionali, progettato per soddisfare anche i gamer più esigenti.

La gamma si amplia ulteriormente con i nuovi Odyssey OLED G8 e Odyssey OLED G7, indirizzati sia al gaming competitivo sia all'intrattenimento. Questi modelli integrano le più recenti tecnologie OLED di Samsung, offrendo colori vividi, neri profondi e una latenza minima, elementi fondamentali per sessioni di gioco coinvolgenti e performance elevate.

Per i professionisti, debutta la nuova linea ViewFinity S8 pensata per supportare workflow complessi e attività multitasking. I monitor ViewFinity S8 si distinguono per i display ad alta risoluzione, una connettività avanzata e soluzioni ergonomiche studiate per favorire la produttività. Il design risponde alle esigenze di chi lavora quotidianamente su attività grafiche, progettuali o di data analysis fornendo un ambiente di lavoro flessibile e completo.

Con questa nuova offerta, Samsung conferma la propria leadership nel segmento dei monitor, mettendo a disposizione un portafoglio capace di soddisfare sia appassionati di gaming sia professionisti. La linea Odyssey 2026 porta le tecnologie display più innovative a un pubblico sempre più ampio, promettendo prestazioni di alto livello e soluzioni all'avanguardia per ogni esigenza.