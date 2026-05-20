Arriva The Michael Jackson Story, la docuserie definitiva su Sky e NOW

The Michael Jackson Story si presenta come la docuserie più completa e approfondita mai realizzata sulla figura leggendaria e controversa di Michael Jackson. In prima visione mercoledì 27 maggio e mercoledì 3 giugno, la serie sarà disponibile alle 21:15 su Sky Documentaries, alle 23:20 su Sky Cinema Stories, in streaming su NOW e on demand.



Prodotta dalla prestigiosa 72 Films, la docuserie in quattro episodi offre un racconto dettagliato che spazia dagli esordi del giovane talento nell'America degli anni Sessanta, segnata ancora dalla segregazione razziale, fino alla consacrazione mondiale che lo ha reso una delle più grandi icone pop della storia.



Grazie ad una ricerca minuziosa, la serie approfondisce ogni aspetto della vita e della carriera di Jackson, offrendo uno sguardo inedito oltre la sua produzione artistica per illuminare la sua ascesa, le sue controversie e la sua eredità senza tempo. L'opera si distingue per l'accesso esclusivo a materiali d'archivio rari e personali, oltre a interviste significative e rivelatrici con chi è stato realmente vicino all'artista.



Tra i contributi più rilevanti figurano quelli della sorella La Toya Jackson, la cantante Dionne Warwick, il manager Dieter Wiesner, la guardia del corpo Bill Whitfield, l'avvocato di famiglia Brian Oxman e il procuratore Ron Zonen. Questo mosaico di testimonianze assicura una prospettiva particolarmente ricca e articolata.



The Michael Jackson Story ripercorre episodi salienti e retroscena inediti: dalla nascita di brani memorabili ai videoclip rivoluzionari e alle performance live che hanno segnato la storia della musica. Non manca, tuttavia, un'attenta analisi degli aspetti più discussi della sua vita privata.



Tra questi trovano spazio le accuse di abusi su minori che hanno segnato gli ultimi anni della carriera e che l'artista ha sempre respinto. La serie inoltre esamina l'impatto economico e culturale della sua eredità, sottolineando come il patrimonio artistico di Michael Jackson continui a generare miliardi di dollari e a influenzare profondamente la cultura pop contemporanea.



Questa docuserie si preannuncia, dunque, come un'opera definitiva, capace di offrire uno sguardo imparziale e approfondito su una figura che ancora oggi continua a suscitare fascino, dibattito e riflessioni a livello globale. Un viaggio unico nel cuore della vita di Michael Jackson, rivolto a fan storici e nuove generazioni.