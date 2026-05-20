Apple Music lancia Music Room: concerti intimi con Lola Young protagonista

Apple Music apre una nuova era della musica dal vivo con Music Room, una serie intima di concerti pensata per avvicinare artisti e fan. Il debutto di questo format vede protagonista Lola Young, premiata ai Grammy e talentuosa cantante del sud di Londra, che ha inaugurato la serie con una performance unica negli studi di Los Angeles di Apple Music.

Music Room si distingue per la sua atmosfera raccolta e personale, offrendo agli artisti la possibilità di reinterpretare la propria musica davanti a una platea selezionata di fan devoti. Niente grandi scenografie, solo canzoni e racconti, con il pubblico a pochi passi.

Durante il suo set d'esordio, Lola Young ha proposto nuove versioni di brani come CAN WE IGNORE IT, d£aler, Penny Out of Nothing e One Thing, sorprendendo i presenti con arrangiamenti inediti. Gli abbonati ad Apple Music possono ascoltare tutte queste esibizioni attraverso l'EP esclusivo Music Room: Lola Young, disponibile anche in Audio Spaziale immersivo.

Rachel Newman, co-head di Apple Music, afferma: Apple Music ha sempre avuto l'obiettivo di avvicinare gli artisti ai loro fan. Non c'è esempio migliore di questa visione che prende vita rispetto a Music Room. È tutto ciò che c'è di puro e magico nella musica dal vivo, senza filtri e senza fronzoli. Nessuna messa in scena, nessun grande palco: solo le canzoni e le storie che le hanno generate, condivise come mai prima d'ora, con il pubblico a pochi centimetri di distanza.

Il progetto rafforza la centralità della musica e dell'esperienza dal vivo, lasciando agli artisti la libertà di sperimentare in un ambiente essenziale e coinvolgente. Chi è abituato a calcare palchi enormi si ritrova ora a reinventare il proprio repertorio in un contesto intimo, esaltando la pura musicalità. Music Room si candida così a diventare un nuovo punto di riferimento per chi vuole riscoprire la musica in versione autentica e senza compromessi.