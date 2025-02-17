Sanremo Giovani 2025: ecco i 24 concorrenti

L’attesa per Sanremo Giovani 2025 è finita e la selezione dei talenti promette scintille. Dopo intense ore di audizioni dal vivo, tenutesi il pomeriggio del 28 ottobre presso la storica Sala A di Via Asiago a Roma, la Commissione Musicale ha individuato i 24 protagonisti destinati a brillare in questo prestigioso evento. Carlo Conti, figura di spicco e direttore artistico, ha guidato una giuria composta da Claudio Fasulo, vicedirettore Intrattenimento Prime Time, Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia. I 34 giovani artisti che si sono esibiti davanti a loro hanno mostrato passione e talento, ma solo 24 sono stati scelti per avanzare.

L’11 novembre segnerà l’inizio delle cinque serate su Rai 2, Radio2 e RaiPlay, con il ritorno nella storica Sala A. Ogni episodio vedrà esibirsi sei giovani promesse sotto la guida del podcaster e conduttore radiofonico Gianluca Gazzoli. Durante le prime quattro puntate, solo tre dei sei partecipanti passeranno alla fase successiva, culminando in una semifinale il 9 dicembre. Saranno selezionati solo sei finalisti per la grande serata del 14 dicembre, che si terrà in diretta dal Teatro del Casinò di Sanremo.

Soltanto due fortunati finalisti avranno l’opportunità di approdare al celebre Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte. Questi giovani talenti si uniranno ai due artisti di Area Sanremo che accederanno automaticamente, previa selezione iniziale a dicembre. Ancora una volta, la Commissione Musicale, con Carlo Conti al timone, avrà il compito di individuare i più meritevoli.