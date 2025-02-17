Connect with us

Hi, what are you looking for?

Sanremo Giovani 2025: ecco i 24 concorrenti

Spettacolo

Sanremo Giovani 2025: ecco i 24 concorrenti

Published

L’attesa per Sanremo Giovani 2025 è finita e la selezione dei talenti promette scintille. Dopo intense ore di audizioni dal vivo, tenutesi il pomeriggio del 28 ottobre presso la storica Sala A di Via Asiago a Roma, la Commissione Musicale ha individuato i 24 protagonisti destinati a brillare in questo prestigioso evento. Carlo Conti, figura di spicco e direttore artistico, ha guidato una giuria composta da Claudio Fasulo, vicedirettore Intrattenimento Prime Time, Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia. I 34 giovani artisti che si sono esibiti davanti a loro hanno mostrato passione e talento, ma solo 24 sono stati scelti per avanzare.

L’11 novembre segnerà l’inizio delle cinque serate su Rai 2, Radio2 e RaiPlay, con il ritorno nella storica Sala A. Ogni episodio vedrà esibirsi sei giovani promesse sotto la guida del podcaster e conduttore radiofonico Gianluca Gazzoli. Durante le prime quattro puntate, solo tre dei sei partecipanti passeranno alla fase successiva, culminando in una semifinale il 9 dicembre. Saranno selezionati solo sei finalisti per la grande serata del 14 dicembre, che si terrà in diretta dal Teatro del Casinò di Sanremo.

Soltanto due fortunati finalisti avranno l’opportunità di approdare al celebre Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte. Questi giovani talenti si uniranno ai due artisti di Area Sanremo che accederanno automaticamente, previa selezione iniziale a dicembre. Ancora una volta, la Commissione Musicale, con Carlo Conti al timone, avrà il compito di individuare i più meritevoli.

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Spettacolo

nayt: è uscito oggi il suo nuovo brano “Un uomo”

Motori

Leapmotor T03 a Rom-E 2025: nel cuore di Roma la citycar elettrica protagonista della mobilità sostenibile

Motori

Audi Q4 e-tron Custom edition: elettrico premium a misura d’incentivi

Motori

Alpine inaugura il suo primo concept store a Parigi: un tributo all’eccellenza automobilistica francese

Turismo

Gardaland Resort festeggia 50 milioni di Ospiti e i 40 anni di Shaman

Test

BYD ATTO 2: la nostra prova su strada

Motori

Michelin lancia i nuovi CrossClimate 3 e CrossClimate 3 Sport: prestazioni e sicurezza tutto l’anno
Petra Terza Stagione chiude con successo

Spettacolo

Petra, l’eroina imperfetta che parla a tutti noi. E’ un trionfo, il miglior titolo del 2025 per Sky Cinema

Motori

Honda riscrive la storia delle naked retrò con la nuova CB1000F 2026

Motori

KTM 300 EXC HARDENDURO 2026: la regina dell’estremo si rinnova

Moda

Blauer e Pirelli lanciano la capsule collection urban che unisce stile e innovazione

Tecnologia

Hisense porta a Milano il primo TV RGB MiniLED da 116’’ al mondo

Società

Guido Crosetto ospite a “Dritto e Rovescio”: difesa e geopolitica tra Russia e Gaza

Spettacolo

Fabri Fibra, doppio sold out a Milano e oltre 100.000 biglietti venduti: il tour continua nei club italiani

Motori

Nuova Mazda CX-5: la terza generazione del SUV diventa più concreta, tecnologica e accessibile

Spettacolo

Una notte magica all’Arena di Verona: tributo a Luciano Pavarotti per i suoi 90 anni

Motori

Tesla rende l’elettrico ancora più accessibile in Italia: Model 3 da 24.990 € con Tesla Bonus e incentivi statali

Motori

Jeep Avenger: il SUV più amato dagli Italiani e il secondo modello più venduto in assoluto

Motori

Nuova Mercedes CLA 250+ conquista il GRA: 10 giri e oltre 700 km con un pieno di energia

Spettacolo

Filippo Caccamo porta nei teatri italiani il nuovo spettacolo “Fuori di Tela”
OnePlus 15

Tecnologia

OnePlus 15, nuovo standard di potenza e design nei smartphone
Antonello Venditti

Spettacolo

Antonello Venditti torna nei palasport con “Notte Prima degli Esami”
Sanremo Giovani 2025: ecco i 24 concorrenti

Spettacolo

Sanremo Giovani 2025: ecco i 24 concorrenti
Caroline Pagani

Spettacolo

Caroline Pagani al Teatro Gerolamo di Milano
Dani Faiv

Spettacolo

Dani Faiv: 3 brani inediti arricchiscono “Teoria Del Contrario 3”
Cuta

Spettacolo

Cuta ritorna con “Prossima Vittima”: una confessione emotiva senza cinismo
Marco Mengoni

Spettacolo

Marco Mengoni porta il suo LIVE IN EUROPE 2025 al PalaSele di Eboli
Alpine A390

Motori

Alpine A390, innovazione e agilità con l’Alpine Active Torque Vectoring
Abbazia di Montecassino (FR)

Turismo

Cammini DìVini nelle abbazie di Montecassino, Valvisciolo e Subiaco
Carole Montarsolo GNV Marocco

Turismo

Carole Montarsolo alla guida di GNV Marocco: nuovo capitolo strategico
Dardust

Spettacolo

Celebrato il Decimo Anniversario di Dardust con l’EP “SUNSET ON M. 2025”
SEAT Nuove Ibiza e Arona

Motori

SEAT Nuove Ibiza e Arona per un futuro dinamico e raffinato
Tenuta La Marchesa

Turismo

Coltiviamo la Cultura: Dimore Storiche e Agricoltura per un’Italia Sostenibile
HUAWEI Pura 80 Ultra

Tecnologia

HUAWEI Pura 80, fotografia e design al massimo livello
Mazda Vision X

Motori

Mazda Vision X-Coupé e Mazda Vision X-Compact al Japan Mobility Show
Royal Beach Club Santorini

Turismo

Royal Caribbean inaugura il Royal Beach Club a Santorini nell’estate 2026
Aiello e Levante Sentimentale

Spettacolo

Sentimentale, il nuovo singolo di Aiello con Levante
Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo

Giochi

Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo, l’unione del mondo reale con quello digitale
CARE TO ACTION

Società

Romina Power protagonista alla Cena di Gala Care To Action per l’infanzia in India
Jeep Nuova Compass

Motori

Jeep Nuova Compass nello Stabilimento Stellantis di Melfi
Advertisement

Ti potrebbe interessare

giorgia_live giorgia_live

Spettacolo

Giorgia protagonista al Festival di Sanremo con “La cura per me”, nuove date per i suoi concerti

Protagonista indiscussa dell’ultimo Festival di Sanremo, Giorgia ha conquistato la critica e incantato il pubblico con il suo brano “La cura per me“. Conquistando...

17 Febbraio 2025
BRUNORI SAS BRUNORI SAS

Spettacolo

Brunori Sas pubblica il nuovo album “L’albero delle noci”. Questa sera a Sanremo omaggio a Lucio Dalla con L’anno che verrà

Brunori Sas ha fatto il suo ritorno trionfante con il lancio del suo ultimo album intitolato “L’albero delle noci”. Il disco, composto da 10...

14 Febbraio 2025
Assomusica premia Lucio Corsi Assomusica premia Lucio Corsi

Spettacolo

Sanremo 2025, Lucio Corsi vince il Premio Assomusica per la Migliore Esibizione Live di un artista rivelazione

Il cantautore toscano Lucio Corsi è stato premiato con il “Premio Assomusica” alla 75ª edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo. L’Associazione Italiana...

12 Febbraio 2025

Spettacolo

JOE T VANNELLI con SUPALOVA a SANREMO: il 9 febbraio a Villa Noseda

Dopo il grande successo della prima data della reunion ufficiale di SUPALOVA, il DJ e produttore internazionale JOE T VANNELLI è protagonista con SUPALOVA a SANREMO. Il...

2 Febbraio 2024