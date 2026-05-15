Tullio De Piscopo celebra 80 anni con il nuovo singolo Miranda e uno show evento a Milano

Tullio De Piscopo, leggenda vivente della musica italiana e internazionale, torna protagonista con un doppio evento di grande rilievo: l'uscita del nuovo singolo Miranda e il concerto celebrativo al Teatro Dal Verme di Milano.

Miranda, disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali, rappresenta un ulteriore passo nel percorso artistico del Maestro. Il brano unisce groove, identità mediterranea e una visione contemporanea, confermando ancora una volta la sorprendente capacità di De Piscopo di rinnovarsi senza perdere la propria cifra stilistica. In questa nuova composizione, il ritmo torna a essere elemento centrale della narrazione, grazie a un continuo dialogo tra energia, eleganza e ricerca sonora.

L'uscita del singolo coincide con una serata simbolica per l'artista: questa sera il palcoscenico del Teatro Dal Verme di Milano ospita "80 Tullio - The Last Tour… Nun 'o saccio!", uno spettacolo che celebra i suoi 80 anni ripercorrendo oltre sessant'anni di una carriera straordinaria. Un viaggio sonoro che abbraccia jazz, funk, fusion e i grandi classici della sua produzione, da Andamento Lento a Stop Bajon, senza dimenticare i brani nati dalle celebri collaborazioni con maestri come Pino Daniele e Astor Piazzolla.

Il tour "80 Tullio - The Last Tour… Nun 'o saccio!" rappresenta uno dei momenti più significativi della lunga carriera dell'artista partenopeo, che continua a lasciare il segno attraverso la sua inesauribile creatività. Questo nuovo capitolo arriva dopo mesi particolarmente intensi, segnati dal ritorno al Festival di Sanremo insieme a LDA e AKA 7EVEN e dalla conquista del Premio MEI per il miglior live di Sanremo 2026.

Tullio De Piscopo è tra le figure più influenti della scena musicale nazionale e internazionale. Nato a Napoli nel 1946, ha segnato il jazz, il funk e la musica popolare lavorando al fianco di giganti come Astor Piazzolla, Quincy Jones, Billy Cobham, Mina, Fabrizio De André, Franco Battiato, Lucio Dalla, John Lewis e Chet Baker. Fondamentale nel suo percorso il sodalizio con Pino Daniele, con cui ha fondato la storica band VAIMÒ e dato vita a un nuovo linguaggio capace di fondere tradizione partenopea, jazz, blues e funk.

Brani iconici come Stop Bajon, Libero, E allora e Allora e Andamento Lento hanno contribuito ad anticipare le sonorità che avrebbero rivoluzionato la musica italiana degli anni successivi. Il suo talento è stato riconosciuto negli anni con premi come il Telegatto come Musicista dell'Anno, il Leone d'Oro alla Carriera e il titolo di Ambasciatore delle cento eccellenze italiane nel mondo, conferito nella prestigiosa sala Koch del Senato della Repubblica.

Con Miranda e il concerto evento di Milano, Tullio De Piscopo trasforma ancora una volta il tempo in ritmo e la sua storia personale in un racconto musicale attuale e appassionato. Il suo groove continua a esplorare nuove direzioni, conquistando sempre nuove generazioni di ascoltatori.