Spotify lancia daylist in tutto il mondo e in nuove lingue

Spotify ha annunciato l’espansione di daylist, una nuova playlist in costante evoluzione che si adatta alle nostre variazioni di umore nel corso della giornata. Questa funzione, estremamente popolare tra gli utenti, ora sarà disponibile in nuove lingue, tra cui l’italiano.

Daylist viene costantemente aggiornata durante la giornata, offrendo una serie di playlist altamente specifiche per ogni versione di noi stessi, rappresentando, in sostanza, la nostra giornata racchiusa in una selezione musicale. Dopo il lancio in 65 mercati, questa funzionalità è diventata sempre più popolare.

Daylist è uno strumento protagonista nell’esperienza di scoperta musicale degli utenti. Una delle caratteristiche più amate su Spotify, permette di condividere l’esperienza personalizzata con milioni di fan nei mercati in cui è attualmente disponibile.

A partire da oggi, daylist sarà accessibile agli utenti Premium e Free di tutto il mondo, in 14 nuove lingue, tra cui l’italiano, turco, giapponese, e spagnolo, per citarne alcune. Inoltre, è possibile condividere la propria esperienza su social media attraverso screenshot, sticker personalizzati o sharecard.

Spotify è il servizio di abbonamento di streaming più popolare al mondo, con una vasta comunità di utenti in più di 180 paesi. Sulla piattaforma sono disponibili più di 100 milioni di brani, oltre 6 milioni di podcast e più di 350 mila audiolibri.