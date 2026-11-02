Stefania Andreoli protagonista a Stories: il nuovo video podcast Come le Cipolle su Sky

Stefania Andreoli racconta sé stessa e l'umanità in Come le Cipolle, il nuovo video podcast Sky presentato a Stories, tra vita privata, teatro e psicologia.

Stefania Andreoli è la protagonista della nuova puntata di Stories, il ciclo di interviste di Sky TG24 dedicato ai principali interpreti dello spettacolo. Psicoterapeuta, scrittrice e voce sempre attenta sui temi dell'ansia e dell'educazione emotiva, Andreoli si racconta attraverso il nuovo video podcast Sky Original Come le Cipolle, presentando un approccio originale al racconto dell'umanità: Nel nuovo video podcast Sky 'Come le cipolle' proviamo a raccontare l'umanità con un po' di amore e di cura. Il nome nasce da un riferimento a Lacan e da Shrek: siamo stratificati, proprio come le cipolle e gli orchi.

Il dialogo con il vicedirettore Omar Schillaci, diretto da Roberto Contatti, alterna ironia e riflessione sulla vita privata e professionale. Andreoli ripercorre la sua infanzia a Busto Arsizio, segnata da una sensazione di non appartenenza e da un carattere che lei stessa definisce sempre molto antipatico, fin da bambina. Con autoconsapevolezza, afferma: Ho sempre dato l'idea di tirarmela un po'. Oggi ne ho fatto un tratto più sottolineato, più evidenziato, più esasperato per potermene appropriare.

Il racconto della sua adolescenza punk, vissuta tra capelli rasati, catene e lucida ribellione, restituisce il ritratto di una personalità fuori dagli schemi: Da ragazza i miei si vergognavano tanto di me, ero rasata con i capelli a spazzola, le catene, i lucchetti, le spille da balia, seduta per terra a chiedere l'elemosina in centro a Busto, era roba punk. Molto punk.

L'approdo al ruolo di psicoterapeuta è segnato anche da ricordi personali dolorosi, come la perdita del fidanzato a 21 anni: Ho perso un fidanzato a 21 anni ed è stata la prima perdita della mia vita. Ogni volta che sento di un amore che muore mi sento dilaniata. Andreoli dedica uno spazio centrale anche al tema della genitorialità, riconoscendo la fragilità dei genitori contemporanei: Noi genitori? Più fragili dei nostri figli. Ci stiamo negando questa fragilità e per proteggerli li disancoriamo dal mondo della realtà.

Il nuovo podcast Come le Cipolle sarà disponibile dal 2 novembre inaugurando il canale Sky Voices, interamente dedicato ai videopodcast. La metafora della cipolla, ripresa sia da Lacan che dal celebre film d'animazione Shrek, diventa emblematica dell'essere umano: Siamo fatti di tanti strati come le cipolle, e questo ci differenzia, ci rende unici al mondo, ma allo stesso tempo ci rende anche tutti uguali.

Andreoli non rinuncia a riflessioni sull'educazione e sui rapporti con i figli, sottolineando l'importanza di raccontare la realtà anche nelle sue difficoltà: Per me è fondamentale un ancoraggio al reale che fa parte di questi adulti oggi matti, fragili, in difficoltà, che non vogliono saperne niente, che non guardano i telegiornali, che non dicono la verità ai loro figli. Tutto questo fa parte del fatto che se non riesci a portare il racconto del quotidiano, non porterai certo il racconto del mondo.

L'intervista è anche l'occasione per parlare di teatro. Andreoli è in tournée con lo spettacolo La mente in scena, un testo scritto 25 anni fa da Luca Stano e ispirato a una paziente realmente esistita: Con lo spettacolo 'La mente in scena' porto la terapia in teatro. È un testo che si ispira a una paziente realmente esistita e sul palco interpreto me stessa.

L'appuntamento con Stories - Stefania Andreoli: Come le Cipolle andrà in onda lunedì 2 novembre alle 21 su Sky TG24, sabato 7 novembre alle 12.30 su Sky Arte e resterà sempre disponibile on demand e su skytg24.it. Un racconto di stratificazioni, fragilità e amore per la complessità umana firmato da una delle voci più autorevoli della psicologia italiana.