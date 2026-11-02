Adventure Time: Missioni Leggendarie debutta in chiaro su Boing dal 2 novembre

Per la prima volta in chiaro, la celebre serie animata Adventure Time torna in TV con il nuovo spin-off "Adventure Time: Missioni Leggendarie" su Boing, dal 2 novembre alle 19:45. L'appuntamento è sul canale 40 del digitale terrestre e anche sulla Boing App, dove gli spettatori potranno accedere a giochi e contenuti esclusivi per immergersi ulteriormente nell'universo della Terra di Ooo.

Il debutto della serie sarà celebrato anche durante il Lucca Comics & Games, con numerose esperienze interattive dedicate ad Adventure Time. I fan potranno incontrare Victor Courtright, regista della serie, e partecipare a un meet & greet presso lo stand di Tunué, editore del libro ufficiale Adventure Time Compendium in piazza San Giusto. Si tratta di un'occasione speciale per vivere da vicino la magia delle storie di Finn e Jake.

"Adventure Time: Missioni Leggendarie" (Adventure Time: Side Quest), prodotto dai Cartoon Network Studios, regala nuove avventure ai protagonisti insieme agli amatissimi personaggi della serie come Re Ghiaccio, Principessa Gommarosa, Marceline e BMO. Ogni episodio porterà gli spettatori, soprattutto i più piccoli, a riscoprire lo spirito irriverente e creativo che ha reso Adventure Time un fenomeno globale, tra umorismo, fantasia senza limiti e caotiche missioni contro le forze del male.

Il nuovo show, composto da 20 episodi da 11 minuti, è firmato da Cartoon Network Studios con Nate Cash come produttore esecutivo e showrunner, Darrick Bachman alla supervisione narrativa, Victor Courtright e Niki Yang alla regia, Nick Cross come art director e Matthew Janszen alla colonna sonora.

Con Adventure Time: Missioni Leggendarie, i più piccoli potranno riscoprire lo spirito delle prime stagioni della serie attraverso nuove avventure che conservano tutti gli elementi che hanno reso Adventure Time un titolo iconico: umorismo irriverente, immaginazione senza limiti e il gioioso caos delle avventure di Finn e Jake.

Cartoon Network Studios, fondato nel 2000, è riconosciuto per il suo contributo innovativo al mondo dell'animazione e ospita centinaia di talenti che lavorano a titoli rivoluzionari, tra cui Adventure Time: Fionna and Cake, Genndy Tartakovsky's Primal e Super Mutant Magic Academy. L'attesa per il ritorno di Finn, Jake e amici è finalmente giunta al termine con questa nuova, imperdibile avventura.