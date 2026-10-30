Dominic Fike pubblica il nuovo album How To Quit Smoking: unica data italiana a Milano nel 2027

Dominic Fike, cantautore e attore statunitense tra i più seguiti al mondo con oltre 47 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, torna protagonista della scena musicale con il nuovo album How To Quit Smoking, disponibile da oggi in digitale e in vinile.

L'artista ha scelto una strada unica per il suo terzo progetto: Ha registrato e scritto l'intero disco in tempo reale, on the road, durante il Comedy Tragedy Parody Tour attraverso il Nord America. Dalla camera d'albergo di Virginia Beach a un diner di Twin Peaks vicino Seattle, passando per un idrovolante sopra Vancouver e un tour bus da Albuquerque a Las Vegas, Fike ha trasformato ogni luogo in una vera e propria cartolina sonora. Nascono così tracce come Wallflower, Small Town e il singolo Pangea, già disponibile in radio, che racchiudono lo spirito di un viaggio personale e artistico in cerca di autenticità, ben lontano dagli standard di perfezione imposti dalla tecnologia.

Ma, forse, ancora più importanti dei luoghi in cui la musica ha preso forma sono state le persone che hanno accompagnato Fike lungo il percorso, che hanno preso parte alla realizzazione dell'album. Da chi ha preso voli all'ultimo minuto per lasciare il proprio segno nelle poche ore a disposizione, a chi ha trascorso ore, giorni e, in alcuni casi, intere settimane in viaggio per contribuire alla costruzione del sound di HOW TO QUIT SMOKING.

Tra i collaboratori figurano nomi come Love Spells, Emma Ogier, Grace Ives, Gabriel Jacoby, Kevin Abstract, Reggie, Jorjiana, Danny Brown, Hether e Tay-K, che hanno partecipato alla costruzione di un album corale e ricco di sfumature. La tracklist include brani come Casting Call, Doomsday, Honeylove e War Machine.

I fan italiani avranno un'unica occasione per ascoltare dal vivo How To Quit Smoking: Dominic Fike porterà il suo nuovo live all'Alcatraz di Milano, lunedì 15 febbraio 2027, per l'unica tappa italiana del Comedy Tragedy Parody Tour.

Fike, che si è imposto sulla scena musicale grazie a una raccolta di demo autoprodotte durante gli arresti domiciliari, ha saputo farsi conoscere per uno stile che fonde hip-hop e rock. Definito il futuro della musica pop da testate come The FADER e The New Yorker, ha raggiunto il primo posto nella Billboard Alternative Songs e collaborato con artisti di rilievo mondiale tra cui Paul McCartney, Justin Bieber e Kenny Beats. Il grande pubblico televisivo l'ha scoperto nella seconda stagione della serie HBO Euphoria nel ruolo di Elliot.

Dopo essersi cimentato anche nel cinema con ruoli nei film Earth Mama e Little Death, Fike ha pubblicato lavori come Sunburn, 14 minutes e il mixtape Rocket. Il 2026 segna per lui un anno da record: i singoli Babydoll e White Keys sono entrati nella Billboard Hot 100 rimanendo stabilmente nelle classifiche globali di Spotify. La sua immagine è stata scelta da marchi come Saint Laurent, Calvin Klein e Dr. Martens.

How To Quit Smoking rappresenta una nuova tappa di crescita per Dominic Fike, capace di reinventarsi e sorprendere il pubblico con un percorso musicale fuori dagli schemi, tra sperimentazione, intimità e talento internazionale.