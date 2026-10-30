Jeffery Deaver ospite speciale a La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti su Canale 5

Sorpresa di livello internazionale ieri sera nello studio di La Ruota della Fortuna: Jeffery Deaver, autore da cinquanta milioni di libri venduti e celebrità letteraria nel mondo del thriller, è stato ospite del game show condotto da Gerry Scotti su Canale 5.

Deaver, noto per romanzi come Il collezionista di ossa e pubblicato in oltre 150 Paesi, ha fatto il suo ingresso nel programma dopo che due tabelloni del gioco sono stati dedicati alla sua straordinaria carriera e ai suoi indimenticabili personaggi. L'incontro televisivo ha regalato agli spettatori un momento di grande emozione e curiosità sulla produzione letteraria dell'autore americano.

Durante la trasmissione, Deaver ha donato a Gerry Scotti una copia del suo ultimo romanzo, Il cuore è un'arma, personalizzata con una dedica speciale al programma. Un gesto che ha suggellato l'atmosfera di stima reciproca e l'entusiasmo del pubblico in studio.

Nel corso della conversazione con Gerry Scotti, Deaver ha risposto alla domanda sui progetti futuri della saga che vede protagonista Lincoln Rhyme, il celebre criminologo creato dalla sua penna. Quando tornerò a casa da questa trasmissione, che è la migliore in cui io sia mai stato, mi siederò davanti al computer e continuerò a scrivere la saga, sperando di vendere cinquanta milioni di copie, più una, ha dichiarato Deaver, con una battuta che ha conquistato l'intero studio.



