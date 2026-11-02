Lucca Comics & Games invaso dai Cappelli di Paglia per l'anteprima di One Piece

Al Lucca Comics & Games, fan di tutte le età hanno celebrato One Piece con un'anteprima esclusiva di due episodi inediti e l'iconico cappello di paglia.

Un entusiasmo travolgente ha animato il Lucca Comics & Games, dove una vera marea di cappelli di paglia ha trasformato il Cinema Centrale nel cuore della Grand Line di One Piece. Nel pomeriggio di sabato 31 ottobre, fan di ogni generazione hanno gremito la sala per assistere alla proiezione in anteprima assoluta di due episodi inediti in italiano della tanto attesa Saga del Paese di Wa.

L'evento è stato reso possibile dalla collaborazione tra Mediaset Italia 2, Mediaset Infinity, Boing S.p.A. e Toei Animation, regalando emozioni forti a un pubblico intergenerazionale. Dai nostalgici della prima ora ai giovanissimi, tutti hanno accolto con gioia il kit esclusivo per costruire il leggendario cappello di paglia, diventato simbolo indiscusso della serie e ispirato a quello indossato da Monkey D. Luffy, l'eroe creato da Eiichiro Oda.

La platea ha partecipato attivamente all'evento, indossando i cappelli ricevuti e immergendosi nelle atmosfere epiche dell'anime più seguito al mondo, trasmesso in Italia ogni lunedì alle 21:00 su Mediaset Italia 2 con doppiaggio in italiano.

I due episodi inediti presentati in anteprima saranno visibili in TV lunedì 2 novembre alle 21:00 su Italia 2, canale 49 del digitale terrestre, e in streaming su Mediaset Infinity, permettendo anche a chi non era presente a Lucca di vivere l'emozione della saga del Paese di Wa in prima serata.

L'iconico cappello di paglia continuerà ad essere il protagonista della manifestazione per tutta la durata della fiera. Gli appassionati potranno ritirarlo, fino a esaurimento scorte, presso lo stand Toei dedicato all'universo di One Piece, aggiungendo un'esclusiva memorabilia alla loro collezione.

Il successo dell'iniziativa conferma il legame unico tra la community di One Piece e una saga che non smette di conquistare il pubblico, grazie anche a eventi coinvolgenti come quello offerto al Lucca Comics & Games.