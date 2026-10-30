TUTTOBRUNORI sold out ad Avellino: musica, monologhi e risate con Brunori Sas

TUTTOBRUNORI, la nuova tournée teatrale di Brunori Sas, conquista Avellino con uno spettacolo completamente sold out, in scena sabato 31 ottobre al Teatro Carlo Gesualdo. Lo show, attesissimo, prenderà il via alle ore 21 davanti a un pubblico che ha esaurito tutti i biglietti da tempo, confermando l'entusiasmo che circonda il ritorno dell'artista al palcoscenico teatrale.



Dopo una stagione di grandi successi nei palasport e concerti che hanno incontrato il favore di un pubblico sempre più ampio, Dario Brunori sceglie di tornare a una delle sue passioni più profonde: il teatro. Non si tratta di un semplice concerto intervallato da battute, ma di un autentico spettacolo teatrale scritto e diretto dallo stesso Brunori, prodotto da Vivo Concerti, che intreccia musica, parole e narrazione in un unico grande racconto.



Non un concerto interrotto da qualche battuta, non una successione di canzoni e interventi comici, ma uno spettacolo teatrale autentico, scritto e diretto da Dario Brunori... musica, parole e narrazione si intrecciano fino a diventare un unico racconto.



L'artista calabrese conferma così di saper abitare con naturalezza canzone, monologo, comicità e riflessione, muovendosi in quella terra di confine che inevitabilmente richiama alla memoria Giorgio Gaber. Senza inseguire nostalgie né raccogliere eredità, TUTTOBRUNORI si inserisce nella tradizione del teatro canzone portando al presente le nevrosi e le contraddizioni dell'autore con la sua inconfondibile autenticità.



Lo spettacolo è costruito su 17 brani dell'intero repertorio di Brunori e 10 monologhi, per un continuo sconfinare tra parola detta e parola cantata. Si alternano ricordi e riflessioni, momenti di stand-up e intense osservazioni sul presente, in un gioco di rimandi dove ogni canzone nasce da un pensiero e ogni pensiero trova naturale prosecuzione nella musica. Amore, vulnerabilità, nostalgia, paura, commozione trovano spazio nei brani, mentre nei monologhi dominano sarcasmo, paradosso e quella sottile amarezza che spesso segue una risata.



Sono due linguaggi che si alimentano a vicenda e che trovano il loro punto d'incontro in una delle qualità più preziose della poetica brunoriana: la capacità di affrontare questioni enormi senza appesantirle, di usare la leggerezza non per evitare la complessità, ma per entrarci dentro.



A sostenere Brunori Sas, la sua storica band in formazione di otto elementi: Mirko Onofrio (arpa viggianese, mallet station, flauti, cori), Simona Marrazzo (cori, percussioni e Solina), Massimo Palermo (percussioni), Stefano Amato (violoncello e mandola contralto), Dario Della Rossa (pianoforte e tastiere), Luigi Paese (tromba e flicorno), Gianluca Bennardo (trombone ed eufonio) e Lucia Sagretti (violino, theremin e cori). La musica partecipa alla drammaturgia, amplificandone le emozioni e creando una vera coerenza narrativa tra i diversi momenti dello spettacolo.



Il calendario di eventi al Teatro Carlo Gesualdo di Avellino proseguirà con molti appuntamenti di rilievo, tra cui lo spettacolo di Giuseppe "Mandrake" Ninno il 28 novembre, Alessandro Siani con "Vivavoce" il 10 e 11 dicembre, e in primavera grandi nomi della musica come Francesco De Gregori e Carl Brave. In questo contesto, l'appuntamento con Brunori Sas rappresenta uno degli eventi più attesi e partecipati della stagione, una conferma della vitalità culturale della città e dei suoi spazi dedicati alla musica e al teatro.