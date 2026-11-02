Su TV8 arriva l'atmosfera natalizia con il ciclo di film Appuntamento con l'Amore Christmas

Il Natale approda in anticipo su TV8 con una programmazione speciale dedicata agli amanti delle storie romantiche. Dal oggi, ogni pomeriggio alle ore 14.30 e alle 16.15, prende il via Appuntamento con l'Amore Christmas, un ciclo di film che mette al centro emozioni e amori nati sotto l'albero di Natale.

Il primo film in programmazione è Ricordati di te, diretto da Kevin Fair. La storia ha per protagonista Darcy, una giovane donna che, mentre si reca al lavoro in bicicletta, si scontra accidentalmente con Aidan, un ragazzo a passeggio con il suo cane. Mentre Aidan perde conoscenza e finisce in coma in ospedale, Darcy è profondamente scossa e porta in casa sua il cane, in attesa di restituirlo al proprietario. In tal modo, avrà la possibilità di conoscere tutti gli aspetti della vita di Aidan, rendendosi conto di come sia l'uomo dei suoi sogni.

L'atmosfera natalizia su TV8 si farà ancora più intensa a dicembre, con una programmazione dedicata già dalla mattina e proposte speciali anche in prima serata. Ogni giorno della settimana sarà quindi caratterizzato da storie che celebrano il sentimento e la magia delle festività, regalando agli spettatori un vero anticipo del Natale direttamente da casa.