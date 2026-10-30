Skye Newman conquista il Regno Unito: nuovo singolo Survival e tour da record

Skye Newman, una delle voci più promettenti della nuova scena soul-pop britannica, torna a far parlare di sé con il suo nuovo singolo Survival. Dopo il successo degli EP di debutto SE9 Part 1 e SE9 Part 2, l'artista londinese si conferma tra le più interessanti rivelazioni del Regno Unito, con due nomination ai BRIT Awards come Song of the Year e Breakthrough Artist.

Il nuovo singolo Survival esprime tutta l'intensità emotiva delle esperienze personali di Skye Newman. Scritto e prodotto con i suoi collaboratori storici Charlie Pitts, Boo e Luis Navidad, il brano affronta il tema della fragilità, delle difficoltà dell'infanzia e di quello stato di iper-vigilanza che deriva dal trauma. Survival esplora la lotta per superare il passato e trovare finalmente il senso di sicurezza dopo una lunga fase di sopravvivenza. La cover del singolo, una fotografia di famiglia con Skye da bambina, restituisce ulteriormente un senso di intimità e autenticità.

Per me, Survival parla di quella sensazione di essere costantemente in modalità attacco o fuga, sempre in allerta a causa di un trauma, e di continuare comunque a lottare per sopravvivere e per costruire qualcosa di meglio, anche per la me più giovane. Significa non permettere a ciò che ho vissuto di definire la direzione che prenderà la mia vita, racconta l'artista.

Oltre alla pubblicazione del brano, Skye Newman annuncia The Survival Tour, il suo più grande tour da headliner nel Regno Unito. La tournée prenderà il via il 1° novembre da Bristol e toccherà sette città con 14 date complessive. L'artista realizzerà il record di cinque serate sold out alla O2 Academy Brixton di Londra, diventando la prima artista solista donna a raggiungere questo traguardo nella storica venue della capitale britannica.

La carriera di Skye Newman è in continua ascesa. Cresciuta nel Sud-Est di Londra tra una realtà sociale difficile e una tradizione familiare musicale, la cantautrice ha saputo fondere rap e soul in uno stile unico, influenzato da nomi come Amy Winehouse, Adele, Bob Marley ed Eminem. Il suo primo EP ha raggiunto la posizione 16 nella classifica ufficiale britannica grazie a singoli di successo come Hairdresser, rimasto per 14 settimane nella Top 40 con oltre 62 milioni di stream globali e la certificazione Oro. Family Matters ha invece conquistato il quinto posto in classifica, ottenendo il Platino e oltre 89 milioni di stream.

Alla giovane età di pochi anni di carriera, Skye ha già superato i 232 milioni di stream globali. Nel 2025 si è esibita come opening act per Lewis Capaldi all'O2 Arena di Londra, ha affiancato Ed Sheeran a Ipswich e ha calcato i palchi dei festival europei più importanti. Ha partecipato alla celebrazione dei 20 anni di Back To Black di Amy Winehouse alla Roundhouse di Londra insieme a star come Jorja Smith e Lianne La Havas. In televisione è apparsa da Jools Holland su BBC Two regalando due emozionanti esibizioni live.

Nel 2026 Skye vince il BBC Radio 1 Sound of 2026 e viene inserita tra gli otto artisti da tenere d'occhio secondo British Vogue e come One to Watch da ELLE UK. Ha conquistato nomination ai MOBO Awards, agli Ivors e ai Rolling Stone UK Awards, collabora con grandi brand come Spotify Wrapped e partecipa a campagne pubblicitarie di rilievo.

Con una voce calda e graffiata e un talento impeccabile nello storytelling, Skye Newman continua a rivoluzionare la scena musicale pop britannica. I suoi testi, profondamente onesti e personali, sono capaci di parlare a una generazione intera e raccontare una storia di riscatto e forza. Survival rappresenta il prossimo passo di un viaggio artistico e umano che promette ancora moltissime sorprese.