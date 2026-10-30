The Gilded Age: la quarta stagione della serie evento debutta su HBO Max il 2 novembre

L'attesa per i fan della serialità in costume è finalmente giunta al termine: la quarta stagione inedita di The Gilded Age debutterà in Italia il 2 novembre, in esclusiva su HBO Max con otto episodi a rilascio settimanale.

La serie, nata dalla penna di Julian Fellowes - già celebre creatore di Downton Abbey - e nominata agli Emmy, si conferma come uno dei punti di riferimento del drama in costume internazionale. In questa nuova stagione, le conseguenze delle scelte fatte dai protagonisti promettono di sconvolgere gli equilibri dell'alta società newyorkese.

Bertha Russell ha cambiato la società, pagando un prezzo per questo cambiamento. Ora, la sua famiglia dovrà fare i conti con le conseguenze, mentre Agnes van Rhijn coglie l'opportunità di riconquistare la posizione che aveva perduto. Nel frattempo, Marian intraprende un nuovo percorso e Peggy cerca di conquistare l'accettazione della sua futura famiglia acquisita. In questa nuova era, bisogna stare attenti a ciò che si desidera.

Il prestigioso cast della quarta stagione conta nomi come Carrie Coon, Christine Baranski, Cynthia Nixon, Morgan Spector, Louisa Jacobson, Denée Benton, Taissa Farmiga e molti altri, tra cui Bill Camp e Phylicia Rashad. Una squadra che assicura talento e qualità in ogni episodio.

Dietro le quinte spiccano ancora le firme di Julian Fellowes come creatore, sceneggiatore e produttore esecutivo, affiancato dalla regista e produttrice esecutiva Salli Richardson-Whitfield e dalla sceneggiatrice e produttrice esecutiva Sonja Warfield. Il progetto vede anche la collaborazione di Gareth Neame, David Crockett, Bob Greenblatt, Kate Churchill, Davita Scarlett ed Elaine Aronson, oltre a Erica Armstrong Dunbar e Holly Rymon come co-produttrici esecutive.

The Gilded Age è una coproduzione HBO e Universal Television, una divisione di Universal Studio Group, ed è pronta a conquistare ancora una volta il pubblico italiano. Gli amanti delle storie scritte con accuratezza storica, colpi di scena e grande eleganza scenografica potranno dunque immergersi nelle nuove avventure dei protagonisti, tra giochi di potere, ambizioni e destini incrociati.

HBO Max continua così a distinguersi come piattaforma leader nel settore dello streaming, offrendo produzioni di altissima qualità e ospitando grandi brand dell'intrattenimento mondiale. Dal 2 novembre, gli spettatori italiani avranno un appuntamento fisso con la nuova stagione di una delle serie più acclamate degli ultimi anni.