Max Pezzali pubblica MAX FOREVER VOL.2: inediti, hit e un nuovo fumetto per i fan

Max Pezzali torna protagonista della scena musicale italiana con l'uscita di MAX FOREVER VOL.2, nuovo lavoro disponibile da oggi in digitale e nei negozi fisici per Atlantic Records Italy / Warner Music Italy. Il disco contiene ben 17 tracce, tra cui due brani inediti, versioni aggiornate dei suoi più grandi successi, live esclusivi e chicche pensate per sorprendere tutti i fan.

L'album arriva a due anni dal primo capitolo del progetto e si distingue per la varietà di contenuti: vinile rosso autografato in edizione limitata, vinile nero standard e CD lo rendono un vero must per i collezionisti. La tracklist include riletture dei brani iconici di Pezzali, oltre a nuove esecuzioni acustiche, remix e una reborn demo registrata come agli esordi.

Due anni fa ci siamo inventati questo progetto discografico che riuniva tracce riscoperte, riarrangiate, remixate, qualche live. Vi dicevo che era un po' come quando tanti anni fa si facevano le cassette inserendo roba varia. Dopotutto dopo un primo volume doveva pur arrivarne anche un secondo, con quello stesso approccio, anche se a sto giro lo abbiamo arricchito non poco. Ci sono 2 inediti scritti quest'anno, qualche traccia live del tour stadi di questa estate, un po' di nuove acustiche, un remix inedito e qualcun altro riscoperto. E poi c'è quello che abbiamo chiamato "reborn demo": ho ripreso il 4 piste e ho ri-registrato una delle canzoni più celebri esattamente come l'avevo messa giù più di 30 anni fa. Sono contento di questo volume 2, prima o poi arriverà anche il terzo, mi piace questa nuova saga!

Il nuovo disco presenta due canzoni inedite: Le_Ali e Un metro alla volta. Le_Ali, già colonna sonora della seconda stagione della serie Sky Original Nord Sud Ovest Est - La leggendaria storia degli 883, è un racconto musicale sul passaggio dall'adolescenza all'età adulta, tra sogni, insicurezze e il desiderio di trovare il proprio posto nel mondo. Il brano nasce a Miami, ispirato dal legame d'amicizia con Mauro Repetto: Mi capita spesso quando sono a Miami di scrivere canzoni nuove, all'inizio dell'anno ne è venuta fuori una in particolare che parlava di una storia d'amicizia e nel lavorarla giorno dopo giorno mi son reso conto che stavo fondamentalmente parlando di me e Mauro, una storia che ha appassionato, emozionato e incuriosito molti nel corso degli ultimi 34 anni.

Parlando del brano, l'autore sottolinea: Le_Ali significa Le Ali, ma anche Leali. E sì, quei due insetti siamo proprio io e lui, Max e Mauro, conosciuti dai più come gli 883. È una riflessione sulle generazioni che si susseguono e sulla forza di credere nei sogni.

Un metro alla volta è invece una dolceamara riflessione sulla vita, fatta di sogni, realtà e la scoperta lenta del proprio cammino. Emergono i temi della forza gentile, della resilienza e dell'eredità dei padri: Un metro alla volta è una riflessione dolceamara sull'arte di cavarsela, sull'imprevedibilità dell'esistenza e sulla forza necessaria per continuare a camminare anche quando la direzione si fa incerta. Perché non tutte le vittorie hanno il sapore del trionfo, non tutti i sogni trovano compimento e non sempre la vita somiglia a quella che avevamo immaginato. Eppure, anche nelle sue imperfezioni, custodisce una bellezza tutta da scoprire: un inno alla tenacia gentile delle persone comuni, alla dignità dei tentativi, alla capacità di cadere e rialzarsi, e a quella forma silenziosa di coraggio che permette di attraversare il mondo senza avere tutte le risposte, imparando a trovare la propria strada, un metro alla volta.

Non solo musica: Max Pezzali sbarca anche nel mondo dei fumetti. In occasione del nuovo album, viene lanciato il comic book Stessa storia, stesso posto, stesso bar, disponibile in esclusiva al Lucca Comics & Games in bundle speciale con il cd autografato. Oltre al fumetto, per gli appassionati sono in arrivo nuove box da collezione, arricchite dai contenuti inediti di La TAVERNETTA RADIO SHOW, con Max e Mauro Repetto protagonisti di racconti sulle origini dei successi degli 883.

Per festeggiare l'uscita di MAX FOREVER VOL.2, dal 6 all'8 novembre Milano ospiterà il MAX FOREVER POP UP STORE in Corso Garibaldi 50. I fan potranno incontrare direttamente Max Pezzali durante le sessioni di firmacopie sabato 7 e domenica 8 novembre dalle 17 alle 19. Oltre all'album, saranno disponibili cd e vinili esclusivi, merchandising ufficiale e ulteriori sorprese.

Da dicembre, Max Pezzali torna dal vivo con il tour MAX FOREVER - STESSA STORIA STESSO POSTO STESSO BAR, che riporterà l'artista nei principali palasport italiani. Il debutto è previsto il 15 dicembre a Pesaro, con numerose date già sold out tra Milano, Roma, Bologna, Firenze e Torino. Durante lo show sarà possibile ascoltare dal vivo non solo i grandi classici ma anche i brani del nuovo progetto, in un percorso musicale pensato per emozionare fan di tutte le generazioni.